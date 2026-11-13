Terrassa ja té en marxa el dispositiu de la 18a edició del Gran Recapte d’Aliments, que ha arrencat aquest divendres arreu de Catalunya. A la ciutat, al voltan de 400 voluntaris s'encarreguen de cobrir els 30 punts de recollida habilitats als establiments comercials fins aquest dissabte, una tasca que des de l'organització consideren "imprescindible" perquè "es multipliquen les donacions" allà on hi ha presència de voluntariat.
La campanya d’enguany, impulsada per la Fundació del Banc dels Aliments, posa el focus per primera vegada en una causa concreta: l’emergència de les anomenades noves pobreses. Segons ha explicat la directora general de l'entitat, Elisabet Viladomiu, l'encariment de l'habitatge, la mobilitat i els productes bàsics, sumat a l'estancament dels salaris, fa que cada cop hi hagi "més persones amb un sou a qui els costa arribar a final de mes i que estan picant a les portes dels bancs dels aliments". En aquesta línia, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha advertit que el 24% de la població catalana es troba en risc d'exclusió social.
Com col·laborar-hi
A banda de la recollida física d'aliments bàsics —com llet, oli, arròs, pasta, llegums, conserves o productes infantils— que es fa als establiments durant aquest divendres i dissabte, la iniciativa manté obertes les donacions econòmiques fins a finals de novembre. Les aportacions monetàries, que es destinen íntegrament a la compra i distribució d'aliments, es poden fer a través del web de l'entitat, per telèfon o mitjançant Bizum.
En el conjunt de Catalunya, la campanya mobilitza uns 15.000 voluntaris en més de 2.000 punts de recollida amb l'objectiu d'assistir les 170.000 persones que mensualment necessiten ajuda alimentària al país.
Els punts de recollida a Terrassa
- Aldi: Avinguda Béjar, 346
- Aldi: Carrer de Rosa Sensat, 2 (Les Fonts)
- Aldi: Carretera de Matadepera, 224
- Aldi: Carretera de Martorell, 27-29
- Ametller Origen: Raval de Montserrat, 24
- Ametller Origen: Passeig 22 de juliol, 399
- Bonpreu / Esclat: Avinguda de Josep Tarradellas, 2
- bonÀrea: Carrer del Parlament, 23
- bonÀrea: Carrer de Girona, 281
- bonÀrea: Plaça del Triomf, 33
- bonÀrea: Carrer de Faraday, 103
- bonÀrea: Carrer de Miquel Vives, 66-68
- bonÀrea: Carrer de Francisco de Vitoria, 11
- bonÀrea: Carrer d'Àngel Guimerà, 103
- bonÀrea: Carrer de Sant Marc, 46
- bonÀrea: Carrer de la Rutlla, 17
- bonÀrea: Carrer del Pare Llaurador, 20
- Caprabo: Carrer de la Hispanitat, 3
- Caprabo: Avinguda de Barcelona, 204
- Carrefour: Autopista A-18, Km 17,8
- Carrefour: Carrer d'Extremadura, s/n
- Condis: Carrer d'Àngel Guimerà, 5-7
- Casa Evaristo (Establiment independent)
- Plusfresc: Avinguda de l'Abat Marcet, 43
- Superservis: Plaça del Triomf, 22
- Veritas: Rambla d'Ègara, 215