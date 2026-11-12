El SEM celebra 20 anys a MútuaTerrassa: "Una mostra del compromís i la professionalitat dels equips que treballen plegats"

La coordinació entre equips, el compromís i la professionalitat són els pilars que han definit les dues primeres dècades del servei d’emergències mèdiques de MútuaTerrassa. Així ho han valorat els responsables sanitaris durant la jornada commemorativa dels 20 anys d’història del servei, una trobada organitzada conjuntament pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i la direcció d’infermeria de l'hospital que ha reunit aquest dijous prop d’un centenar de professionals per analitzar l’atenció urgent fora de l'àmbit hospitalari.
En l'obertura de l'acte —que ha comptat també amb la benvinguda de Sergi Mayol, cap de Base de la unitat a l’hospital—, el director d’infermeria de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), Miguel Ángel Molina, ha elogiat “la gran coordinació existent des de sempre entre la Unitat de Suport Vital Avançat del SEM i els professionals de MútuaTerrassa”. Així mateix, ha emfatitzat “la importància d’un treball conjunt en l’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries amb la voluntat que la resposta assistencial es pugui dur a terme mitjançant un acompanyament integral durant tot el procés”.
Per la seva banda, la directora d’infermeria del SEM, Yolanda Ferreres, ha subratllat que “aquests 20 anys són una mostra del compromís i la professionalitat dels equips que treballen cada dia en l’atenció a les emergències”, tot recordant que aquestes unitats “són una peça fonamental de la resposta assistencial del SEM”. Ferreres també ha apuntat cap als reptes de futur de l'especialitat: “Hem de continuar avançant cap a una atenció centrada en el pacient, incorporant elements tecnològics que donin suport a la presa de decisions”.
Un emotiu homenatge i debat clínic
L'acte commemorava específicament l'aniversari de la Unitat de Suport Vital Avançat (USVAi) del SEM vinculada a l’HUMT. Un dels moments més emotius de la jornada s'ha viscut durant la primera taula rodona del matí, titulada “La cadena de supervivència”. En aquest espai s'ha exposat un cas real d'intervenció i s'ha fet un reconeixement públic al jove que hi va actuar, el qual va aconseguir salvar la vida del seu pare practicant-li maniobres de Reanimació Cardiopulmonar (RCP) fins a l'arribada dels equips mèdics. Aquesta primera taula ha estat moderada per David Martínez, infermer de la unitat, i ha comptat amb les ponències d’Olga Morell, sotscap de la Central de Coordinació Sanitària del SEM, Alberto Ramírez, infermer, i Eduardo Belda, tècnic en emergències sanitàries.
El programa matinal s'ha completat amb dues taules rodones més de caràcter tècnic. La segona sessió s'ha centrat en l’ecografia i la pràctica infermera en emergències, amb la participació de Jaime Barreiro (professor de la UB i infermer del SEM), David Álvarez (infermer de l'helicòpter mèdic HEMS i del SEM) i Carles Molina (referent assistencial de l'Hospital de Bellvitge i infermer del SEM). La darrera taula del matí ha consistit en una simulació clínica oberta moderada per Guillem Roca i David Martínez, amb la intervenció de la infermera Cristina Ribé i el tècnic Xavier Berbel, tots ells professionals de la unitat vinculada a MútuaTerrassa.
Finalment, després de la pausa del migdia, la jornada s'ha reprès a la tarda amb un vessant eminentment pràctic. Els assistents s'han dividit per participar en dos dels tres tallers programats, enfocats a la ventilació mecànica no invasiva (VMNI), l’atenció inicial al pacient traumàtic i l'ús combinat d'eines diagnòstiques com l'ecografia clínica (POCUS), el capnògraf i el fonendoscopi.