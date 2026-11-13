Els partits donen el tret de sortida a la campanya electoral amb la tradicional penjada de cartells

La campanya electoral de les eleccions generals del pròxim 29 de novembre ja està en marxa. La tradicional penjada de cartells va marcar ahir a la nit l'inici de quinze dies de cursa electoral, amb diversos partits polítics de Terrassa convocant els seus militants i representants per protagonitzar aquest ritual simbòlic.
El PSC va escollir la plaça Didó per donar el tret de sortida a la campanya, en un acte que va comptar amb Rosa Sanz, número 6 de la candidatura socialista per Barcelona al Congrés dels Diputats, i Javi García, portaveu adjunt del grup municipal a Terrassa. "Estem preparats guanyar aquestes eleccions i tornar a tenir una diputada terrassenca al Congrés", exclamava la formació.
ERC va reunir els seus representants al passeig de les Lletres, amb la participació d'Ona Martínez, portaveu republicana a Terrassa, i Cesc Poch, candidat del Vallès Occidental a les eleccions generals. "Ens hi juguem molt per parar l'extrema dreta i continuar avançant quant a drets socials dels treballadors i treballadores de catalunya i dels terrassencs i terrassenques. El PSOE arressega sempre els peus en avançar, necessita partits forts per continuar avançant", va reivindicar Poch.
Junts, per la seva banda, va celebrar la descoberta del cartell i la posterior penjada a la Torre del Palau. L'acte va estar protagonitzat per Joan Baltà, terrassenc i número 20 de la llista de la formació per Barcelona, i Julio Díaz, president local del partit. "Junts és l'opció menys seriosa i inequívocament catalana que defensarà els interessos de Catalunya", va explicar Baltà.
Els Comuns i Front Ampli van triar el Mercat de la Independència per a escenificar aquest inici de campanya, penjant cartells de la mà de Glòria B. Sòria, coordinadora de Comuns Terrassa i cap de llista a les eleccions municipals de 2027. "La formació vol garantir el dret a l'habitatge i donar continuïtat a un govern de coalició progressista que pugui respondre a les necessitats de la majoria", comentaven els Comuns.
Amb aquests actes, les formacions van donar inici a la campanya electoral, que s'allargarà fins al 27 de novembre, abans de la jornada de reflexió del dia 28 i de les votacions del diumenge 29.