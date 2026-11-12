Sweet Bubbles porta el talent de la robòtica terrassenca fins a Suïssa

Després de competir en dos campionats mundials consecutius als Estats Units, l'equip terrassenc Sweet Bubbles afronta un nou repte internacional. Els joves participaran aquest dissabte, 14 de novembre, a l'Aiglon Robot Rumble, una competició de robòtica que tindrà lloc al campus d'Aiglon, a Suïssa, i que reunirà equips d'escoles internacionals en el marc del circuit oficial VEX Robotics Competition.
El conjunt hi arribarà amb un robot dissenyat, construït i programat pels mateixos integrants, que tornaran a posar a prova les seves habilitats en àmbits com l'enginyeria, la programació i el treball en equip. La cita suïssa serà la primera de les dues competicions internacionals que l'equip té al calendari abans d'acabar l'any. Del 17 al 19 de desembre, Sweet Bubbles viatjarà fins a Taiwan per disputar el PAS-VEX VEX V5 Signature Event, organitzat per la Pacific American School al comtat de Hsinchu.
El projecte va néixer fa sis anys com una activitat extraescolar a l'escola Vedruna Vall i, amb el pas del temps, ha esdevingut una iniciativa independent impulsada pels mateixos joves i les seves famílies. La seva trajectòria ha estat especialment destacada els darrers dos anys. El 2025, l'equip va aconseguir l'Excellence Award i el Tournament Champions al VEX Spain Championship, resultats que li van obrir les portes del mundial de Dallas.
Aquest 2026, els terrassencs van repetir presència al campionat estatal, celebrat a Terrassa, on van aconseguir els tres principals reconeixements: l'Excellence Award, el Skills Award i el Tournament Champions Award. Els resultats els van permetre tornar a competir al mundial, disputat a l'abril a St. Louis (Missouri).
Ara, Sweet Bubbles vol continuar ampliant la seva experiència internacional amb dues noves proves. Ho farà mantenint el model de treball autònom que l'ha caracteritzat, amb els entrenaments en un garatge familiar i la implicació de joves que compaginen el projecte amb els estudis d'ESO, batxillerat i universitat.
L'equip també busca nous patrocinadors que contribueixin a sufragar les despeses dels desplaçaments, els materials i el desenvolupament del projecte.