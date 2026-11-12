El gran repte d’enfrontar-se a una entrevista de feina: “Si no et mous a través de xarxes, ets invisible”

La Fira de l’Ocupació ActiVallès, organitzada per la Cambra del Comerç de Terrassa, ha tornat aquest dijous amb la seva tercera edició i, segons les dades, la participació ha estat, de nou, un èxit. Una hora després d’obrir les portes, a les 9.30 hores, ja hi havia més de 600 inscrits, dels quals 240 ja havien accedit de manera presencial al recinte.
Aquesta edició ha sigut la més ambiciosa, ja que hi han participat un total de 28 empreses, repartides en 25 paradetes. Entre totes les companyies participants s’hi han ofert 449 vacants, 36 més que en la darrera edició. A més, alguns participants, com Cecot, Foment de Terrassa o Rubí Forma, han obertr l’accés a les seves respectives borses de feina, cosa que era un al·licient extra per als assistents.
Tant els representants de les empreses com les persones que hi han assistit cercant feina o formació estan d’acord en el fet que el tracte cara a cara és essencial per a les contractacions, i esdeveniments com aquest potencien aquesta faceta que, en els darrers anys, s’ha anat perdent, a favor dels portals digitalitzats de feina i els processos automatitzats. Així doncs, tant l’oferta com la demanda de feina han pogut establir un contacte directe en favor de tots dos.
Com ho han viscut els assistents?
Un bon exemple de l’èxit de la jornada ha estat el testimoni de la Núria Martínez, de la Matalasseria Martínez, qui ha assegurat que la Fira de l’Ocupació ActiVallès ha estat “una bona manera d’estar més focalitzat, és un espai molt còmode i agradable i tens molt més contactes”. En aquesta línia, la Irene García, de l’empresa de treball temporal Iman Temporing ETT, compartia la mateixa opinió, ja que, segons assegura, “ens agrada molt més tractar amb la gent cara a cara, aquest contacte no s’ha de perdre mai”.
L’entusiasme dels assistents que anaven buscant oportunitats de feina ha estat similar. Durant la jornada hi ha hagutun gran consens en el fet que aquest esdeveniment resulta molt positiu per a la gent que busca feina activament, i també per a la gent que hi va per formar-se i aprendre sobre les noves maneres d’entrar en contacte amb les empreses.
Aquest és el cas del Pau Araya, un jove que ha assistit a la Fira buscant formació sobre com connectar amb les empreses contractants. “Vinc a aprendre i a què m’informin, sobretot, de com enfocar bé una entrevista, a seleccionar bé la informació del currículum i allò que pot interessar més a les empreses”, ha explicat, a les portes de la Cambra de Comerç de Terrassa. Afegia també que “és una oportunitat per a molta gent per poder encarar les futures entrevistes correctament”.
La realitat és que cada cop hi ha més preocupació per l’increment de processos informàtics automatitzats en aquest sector, en detriment del tracte cara a cara i que, abans que es realitzi una contractació, existeixi un cert vincle entre el contractador i el contractat. Iniciatives com aquesta Fira de l’Ocupació ActiVallès promouen el tracte proper entre les dues parts, i li donen importància a l’actitud, la motivació i la proactivitat, i no només a la formació i l’experiència.
Presencial i en línia
El servei presencial de la Fira de l’Ocupació Activallès ha tingut lloc de les 9:30 a les 13:30 hores a la Cambra del Comerç de Terrassa, però la seva modalitat virtual ha estat disponible des de les 8 fins a les 18 hores. Aquest format híbrid ha permèse que les persones que no hi han pogut assistir presencialment, poguessin crear el seu perfil, penjar el currículum, consultar i inscriure’s a les ofertes laborals, i interactuar amb les empreses participants.
Els testimonis
Pau Araya, participant de la fira: “Penso que s’ha perdut el punt de vista humà”
Pau Araya ha treballat en diferents sectors, tot i que la seva vocació és la docència. No obstant això, ha decidit assistir a la Fira de l’Ocupació ActiVallès per obtenir formació i aprenentatges de cara a trobar feina. “Vinc a aprendre i a que m’informin, sobretot, de com enfocar bé una entrevista, a seleccionar bé la informació del currículum i allò que pot interessar més a les empreses”, reflexionava, afegint també que aquesta fira “és una oportunitat per a molta gent per poder encarar les futures entrevistes correctament”. Pel que fa al canvi de paradigma a l’hora de buscar feina en els darrers anys, el Pau ha argumentat que “ara no s’interactua amb la persona fins al moment de l’entrevista. Penso que s’ha perdut el punt de vista humà i aquesta sensació de la persona contractant”.
María José Ramos, candidata: “És una gran iniciativa per als que estem buscant feina activament”
María José Ramos és del sector de l’administració, però no tanca les portes a cap altra feina com a dependenta. Ella valora la digitalització del procés de cerca de feina de manera positiva: “Les facilitats d’Internet ens ajuden a trobar una feina millor. Depèn de les nostres capacitats i coneixements en la nostra professió”. Pel que fa a la Fira de l’Ocupació ActiVallès, ha valorat la iniciativa de manera també molt positiva: “És una gran iniciativa per als que estem buscant feina activament”. A més, Ramos ha afegit que “així tenim l’oportunitat de tenir un contacte directe amb les empreses i poder trobar perfils que ens interessin”. És la seva primera vegada a una fira d’aquest estil, i ha assegurat que li està resultant molt valuós “perquè puc tenir contacte directe amb l’empresa, entendre què és el que busquen i preparar-me millor per la vacant”.
Jordi Pujadas, candidat: “Si no et mous a través de xarxes, ets invisible”
Jordi Pujadas pertany al sector farmacèutic. Ha assistit a la Fira de l’Ocupació ActiVallès especialment per establir contacte amb dos laboratoris farmacèutics que han estat presents a la Cambra del Comerç de Terrassa. El Jordi creu que la manera de trobar feina, durant els darrers anys, ha canviat molt: “Ara és tot digital, a través de portals, LinkedIn… si no et mous a través de xarxes, ets invisible”. És precisament per això que la iniciativa que proposa la fira li ha semblat un gran canvi, ja que “conèixer la gent, veure les empreses i poder explicar la teva carta de valor canvia molt el punt de vista”. És la primera vegada que assistia a un esdeveniment d’aquesta mena, i la seva valoració era positiva: “M’està agradant, es recupera una mica el contacte humà, que és el que està faltant molt en la cerca de feina”, va explicar.
Núria Martínez, Matalasseria Martínez: “Tenir una entrevista de primer contacte cara a cara és important”
Núria Martínez és la propietària del comerç terrassenc Matalasseria Martínez. A la darrera edició de la Fira de l’Ocupació ActiVallès, va aconseguir una empleada: “Vaig fer una entrevista amb una noia i vaig contactar amb ella. Actualment, està treballant amb mi”. La Núria ha valorat molt positivament aquesta iniciativa. “Amb espais com aquests es reuneixen les empreses i tens un lloc més directe i focalitzat”, i ha afegit que “és una bona oportunitat tant per als treballadors com per a les empreses”. També ha valorat de manera positiva tota la part digital de la jornada, ja que hi ha candidats que es poden apuntar tot i no poder ser-hi presencialment. Martínez ha reivindicat també les entrevistes presencials, i ha assegurat que “tant per a les empreses físiques com per a les digitals, tenir una entrevista de primer contacte cara a cara sempre és important”.
Irene García, Iman Temporing ETT: “Ens agrada molt més tractar amb la gent cara a cara”
Irene García és tècnica de selecció a l’empresa Iman Temporing ETT, que ha participat en la Fira de l’Ocupació ActiVallès des de la seva primera edició. García ha explicat que “hem aconseguit col·locar a molta gent. Per això continuem venint, perquè és una bona oportunitat tant per nosaltres com per ells”. També ha reconegut que el panorama ha canviat molt en els últims anys, i que el procés que segueix una persona que busca feina és molt diferent. “Nosaltres hem canviat molt, ara es fa tot bastant per la pàgina web en comptes que la gent vingui a l’oficina a veure’ns”, ha destacat. A més, va indicar que “és un canvi important per un tema de protecció de dades, d’ecologia dels papers... funcionem molt per la web”. Pel que fa a la Fira, ha assenyalat que “ens agrada molt més tractar amb la gent cara a cara, aquest contacte no s’ha de perdre mai”.
Soraya del Amo, OVB: “S’ha perdut molt el tracte amb la gent, és molt impersonal”
Soraya del Amo és consultora financera i, col·labora amb OVB. És la primera vegada que participava en la Fira de l’Ocupació ActiVallès, tot i que ha estat present en actes similars a Barcelona i Tarragona. OVB ha pogut arribar a contractar treballadors gràcies a la Fira, tot i la dificultat afegida del seu sector: “Costa una mica, perquè el que fem és molt especialitzat, però estem satisfets”. Segons ha explicat, els processos de trobar treballadors han canviat molt. “Em poden enviar un currículum per correu i no hi ha cap problema, però s’ha perdut el tracte amb la gent, és molt impersonal. Has de veure la persona a qui contractes”, ha subratllat. En aquest sentit, la iniciativa de la Fira li ha semblat del tot positiva: “Crec que és molt bo perquè la gent té accés a les empreses i no és tot via correu. Això ho fa més accessible, i cadascú es pot vendre com vol”.