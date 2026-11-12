Els Minyons de Terrassa preparen l'última cita a plaça abans de la Diada de la Colla

Els Minyons de Terrassa es preparen per tancar la temporada castellera aquest diumenge a Sant Cugat del Vallès, una setmana abans de la 48a Diada de la Colla.
La colla malva actuarà en la seva última cita a plaça fora de casa a les 12 hores a la plaça d'Octavià, acompanyada de la colla amfitriona, els Castellers de Sant Cugat, així com dels Castellers de Sants. Després del seu pas per Granollers, els Minyons tenen en el punt de mira continuar rodant les seves estructures i arribar amb les màximes garanties al cap de setmana. El 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre seran la meta de l'agrupació, per consolidar així la gamma bàsica de nou pisos. La definició del cartell, però, dependrà del rendiment de l'assaig d'aquest dijous i l'assaig general de demà divendres a Cal Reig, com també del volum de camises a plaça.
Compromesos socialment amb el seu públic, els Minyons han organitzat també un taller gratuït amb jocs i activitats pensades per apropar el fet casteller i els valors de la diversitat i la inclusió als més petits. L'activitat tindrà lloc dissabte a les 12 hores a l'establiment de l'Abacus Terrassa i s'emmarca en la campanya "Qui ha dit que els castells no són per a tu?", impulsada pel projecte Acompanya’m, que promou un món casteller accessible i obert a tothom.
A més del taller de dissabte, al local terrassenc s'hi pot visitar una exposició sobre el projecte, que tindrà continuïtat els dies 21 i 22 de novembre a la Plaça Vella.
Els Minyons, però, no posaran fi a la temporada fins el cap de setmana següent. Cada tercer diumenge de novembre, tots els egarencs tenen una cita marcada al calendari. Una celebració de la feina feta durant el curs on les colles presumeixen de les seves construccions més ambicioses. L'edició d'enguany comptarà de nou amb la presència de les agrupacions de Sant Cugat i Sants com a convidades.