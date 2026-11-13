Dracs, foc i tabalada: la trobada de bestiari del Bitxo del Torrent Mitger torna aquest dissabte

La X Trobada de Bestiari de la Colla del Bitxo del Torrent Mitger se celebrarà finalment aquest dissabte 14 de novembre a la plaça de la Cultura de Terrassa. La pluja va obligar a ajornar els actes previstos inicialment per al 3 d’octubre. La nova data comporta canvis en els horaris i en l’emplaçament de la trobada.
La programació començarà a les 17 hores amb la plantada de les bèsties participants. En aquesta ocasió, hi prendran part tres colles convidades: el Drac dels Monjos, de Santa Margarida i els Monjos; el Drac Gairó, de Creixell, i el Drac Espurna del Castell, de Calafell. Es tracta de tres de les quatre colles que estaven previstes en la convocatòria inicial, ja que una de les agrupacions no té disponibilitat per a la nova data.
A les 18 hores tindrà lloc la tabalada, seguida, a les 18.15 hores, dels balls de lluïment. La jornada acabarà amb una plaça de foc.
D'altra banda, el reconeixement a la constructora de bestiari Dolors Sans, que també formava part dels actes previstos inicialment, s'ha ajornat fins a l'any vinent.