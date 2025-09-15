Comencen les obres de millora de l’accessibilitat i l’asfalt a la rambla Francesc Macià

L’Ajuntament de Terrassa iniciarà aquesta setmana les obres de renovació de l’asfalt i millora de l’accessibilitat a la rambla Francesc Macià, en el tram comprès entre la plaça de l’Aigua i el carrer de Provença. La intervenció inclou actuacions en la calçada i les voreres, així com la creació d’un nou pas de vianants, amb l’objectiu de pacificar el trànsit i millorar la mobilitat de la zona.
Els treballs previstos contemplen el fresat de 5 centímetres de profunditat de la capa de rodament i la seva posterior reposició. A les zones més degradades es durà a terme una renovació integral de la calçada. També es repararà i millorarà el paviment de les voreres en les cruïlles amb els carrers Consell de Cent, Tarragona i Pompeu Fabra, així com dos passos interiors de la pròpia rambla, amb l’adequació dels rebaixos per garantir l’accessibilitat a persones de mobilitat reduïda.
La regidora d’Obres Públiques, Montserrat Alba, ha destacat que "seguim treballant en el pla de millora del paviment a tota la ciutat, ara també en aquesta via que és una de les avingudes principals del barri, amb molta vida comercial i social".
Una de les novetats serà la creació d’un nou pas de vianants entre la plaça de l’Aigua i el carrer Consell de Cent, que segons Alba, "incrementarà la seguretat i pacificarà el trànsit en aquest tram, donant així resposta a demandes ciutadanes". A més, es preveu l’ampliació de trams de vorera en les interseccions per reduir la distància dels passos de vianants i millorar-ne la seguretat.
Paral·lelament, aprofitant les obres, la companyia d’aigua pública Taigua substituirà les antigues canonades d’uralita de la zona.
El pressupost del projecte és de 305.550,12 euros. Els treballs començaran per la cantonada amb el carrer Pompeu Fabra i es preveu que estiguin finalitzats abans de Nadal, concretament la primera quinzena de desembre.