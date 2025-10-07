Comencen les obres de renovació de l'asfalt i millora de l’accessibilitat a l’Abat Marcet

Les obres de millora de l’accessibilitat i de renovació del paviment a l’avinguda de l’Abat Marcet, en el tram comprès entre el carrer de l’Ancianitat i el carrer dels Jocs Olímpics, s’han iniciat aquesta setmana. L’Ajuntament de Terrassa implementa aquestes obres en el marc dels plans d’asfaltatge i de millora de l’accessibilitat a la ciutat.
Els primers treballs se centren en l’execució de l’obra civil a la cruïlla nord de l’avinguda amb el carrer dels Jocs Olímpics. En aquest punt, s’estan realitzant tasques d’adequació dels guals per tal de garantir un itinerari completament accessible per als vianants, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda.
A partir de la setmana que ve, està previst l’inici de les tasques de renovació del paviment. Aquesta fase inclourà el fresat de l’asfalt existent i la posterior aplicació d’una nova capa d’aglomerat asfàltic en calent. A més, en els trams on el ferm presenti un estat més deteriorat, es procedirà a renovar totes les capes estructurals de la calçada per assegurar la durabilitat de la via.
Un cop finalitzades aquestes actuacions, es pintarà la nova senyalització horitzontal. Aquesta inclourà la renovació dels passos de vianants, la delimitació de carrils de circulació, les zones d’aparcament i altres elements viaris, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la visibilitat per a tots els usuaris de la via.
Durant els treballs d’asfaltatge es produiran afectacions puntuals al trànsit, especialment a les cruïlles amb els carrers dels Jocs Olímpics, Campiones Olímpiques, del Pla de l’Ametllera, de Bartomeu Amat i de Francesc Salvans. Tot i això, es garantirà la circulació de vehicles mantenint com a mínim un carril obert en cada sentit de la marxa.
Les parades d’autobús de l’Àrea Olímpica i la del carrer de Bartomeu Amat/Avinguda de l’Abat Marcet també es veuran temporalment afectades.
El pressupost d’execució per contracte d’aquesta actuació és de 172.429,66 euros. La durada estimada dels treballs és d’unes cinc setmanes si les condicions meteorològiques i d’execució ho permeten.