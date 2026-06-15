Comencen les obres per reparar amb injeccions de resina els assentaments de la plaça del Gas

Les obres de reparació a la plaça del Gas es posaran en marxa aquesta setmana per resoldre els assentaments de terreny detectats entre els anys 2024 i 2025. El projecte va rebre el vistiplau de la Junta de Govern Local a l'abril. Els treballs tindran una durada aproximada de cinc mesos i compten amb un pressupost d'execució de 807.548,65 euros. De moment, ja s'han iniciat les actuacions prèvies per fer l'actuació.
Els treballs preveuen injectar resines expansives al subsòl per millorar la compactació de la terra i garantir-ne l'estabilitat. La proposta tècnica, redactada per l'empresa Berrysar SL, utilitza aquest mètode per consolidar el sòl per compressió i evitar noves deformacions en el futur. A més, aquesta tècnica permet treballar amb una maquinària que redueix notablement les afectacions a l'espai públic.
Es tracta d'una solució tècnica menys invasiva que evitarà haver d’aixecar tota la plaça de nou. L’actuació consistirà a foradar el paviment amb perforacions d’entre 12 i 26 mil·límetres de diàmetre per on s’introduiran diverses cànules. A través d’aquests conductes s’injectaran unes resines especials que, gràcies a l’expansió per compressió, formaran una capa inferior molt resistent per aguantar el pes del paviment. Aquesta tècnica s’aplicarà quirúrgicament només en els punts on els estudis tècnics han detectat una manca de compactació en el terreny.
L’origen dels enfonsaments es remunta a la descontaminació del sòl d’un antic dipòsit de quitrà fa més de cinc anys. La troballa d’uns dipòsits amb valor arqueològic va impedir compactar bé el terreny per tal de preservar-los. Tot i que en la urbanització definitiva del 2023 s’hi va afegir un metre de graves i soleres de fonamentació per evitar els moviments, el ferm ha continuat cedint.
Supervisió i control a càrrec del promotor privat
La regidora d'Obres Públiques, Montserrat Alba, ha explicat que "durant el primer any des de la finalització d'aquestes obres de reparació, el promotor privat, Metrovacesa, farà un seguiment de l'evolució de l'actuació mitjançant controls topogràfics, mentre que l'Ajuntament en supervisarà els resultats".
Alba ha recordat que el sector és d'urbanització privada i que, per aquesta raó, el promotor ha estat l'encarregat de dur a terme els estudis necessaris per analitzar les causes de les incidències. Així mateix, és la mateixa empresa qui assumeix l'execució de la reparació per oferir una solució definitiva. Si en deu anys, hi ha noves incidències, la promotora hi haurà de tornar a actuar.