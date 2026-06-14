Els canvis a Minyons funcionen: segon 3 de 9 amb folre de la temporada i el primer 7 de 8 dels últims quatre anys

Els Minyons de Terrassa estan en plena forma les setmanes d'abans de la Festa Major. Els de la camisa malva van poder completar dissabte una actuació molt bona al Pati de Valls i consoliden les bones sensacions acumulades les darreres diades castelleres. Amb ells a plaça hi havia els Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Sants i de Barcelona i els Moixiganguers d'Igualada.
La colla terrassenca va arrencar la seva actuació amb el 3 de 9 amb folre. Aquesta és la segona vegada que l'han pogut descarregar a la temporada, ja que el van estrenar a la Diada del Patrimoni. A continuació, els Minyons van treure a plaça un castell que semblava que havien oblidat. Es tracta del 7 de 8, un gamma alta que no havien construït des de la vigília de la Festa Major de Terrassa del 2022. En darrer lloc, van erigir un 2 de 8 amb folre amb alguns ajustos tècnics i a la ronda de pilars van executar un impecable plar de 6, a més de dos pilars de 5 i dos més de 4 simultanis.
"Veniem a rodar el segon castell de 9 de l'any i teniem alguns canvis i modificacions que ens han funcionat mot bé", ha explicat el cap de colla dels Minyons, Bru Busom, en un comunicat. El malva ha admès que el 3 de 9 "ha estat un punt bellugadís", però també ha manifestat que "ja formava part del que veníem a fer" i que "ha estat molt controlat". Sobre el ritme de progressió que té la colla de Terrassa, Busom ha afirmat que "és el ritme que creiem que éss l'adequat" i ha defensat adoptar un ritme més lent i assegurar els castells que executen abans que arriscar-se amb estructures poc consolidades. Per aquest motiu, han explicat els Minyons, no han portat a plaça aquest dissabte el 4 de 9 amb folre, tot i que Busom ha mencionat que pretenen construir-lo a Sant Cugat dins de dues setmanes.
Objectiu: Festa Major
El dia 5 de juliol és una de les dates importants marcades al calendari dels malves, ja que és llavors, dia de Festa Major de Terrassa, quan volen retrobar-se amb els gamma extra. "El castell que tenim més a prop és el 2 de 9 amb folre i manilles, del qual hem fet molt bones proves", ha avançat el cap de colla, que assegura que, de cara a la diada local, els malves "estan molt confiats" i amb "moltes ganes d'enfilar-lo". "Segur que anirem a descarregar-lo", ha conclòs.