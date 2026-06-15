Un Sant Joan sense por: Terrassa torna a repartir calmants naturals per a gossos i gats

L’Ajuntament tornarà a repartir calmants naturals perquè gats i gossos passin millor la revetlla de Sant Joan. Aquesta acció s’emmarca en la campanya de conscienciació animal “Més llum, menys soroll”, que promou una revetlla respectuosa amb els animals i les persones amb sensibilitats auditives. Així s'ha explicat aquest dilluns a la comissió de Transició Ecològica de juny. Per facilitar aquesta transició a les mascotes, es repartiran comprimits tranquil·litzants d’origen natural al centre cívic de Ca n’Aurell, el dilluns 22 de juny, de 10 a 14 i de 16 a 20 hores, i el dimarts 23 de juny únicament en horari de matí.
L’àrea també impulsa una segona campanya estiuenca, centrada en la conscienciació contra l’abandonament sota el lema “Aquestes vacances me’n vaig amb tu”. Les dades actuals mostren que entre els mesos de juny i setembre la xifra de gossos abandonats s’incrementa en un 16 %. L’objectiu és frenar aquest repunt promovent una tinença responsable dels animals.
Nou acord per al paper i cartró
Durant la sessió s'ha tractat l’adhesió al nou conveni amb l’Agència de Residus de Catalunya, i altres entitats com l’Associació Catalana de Municipis (ACM), per millorar la gestió i valorització de la recollida del paper i cartró fins el 2029. Això evitarà les fluctuacions del mercat, ja que estableix un preu garantit per tona basat en el percentatge de residus impropis detectats.
Eco-Equip descarrega el paper i cartró recollits a dues de les plantes adscrites al conveni, com són Gersa i Papeles Salmerón. El 2025 es van recollir 7.373 tones, que van generar uns ingressos de 96.122 euros. El percentatge d’impropis de la fracció se situa entre el 8% i el 17%, i s’anirà reduint gràcies a la implantació de la càrrega lateral dels contenidors.