Cap de setmana de doblet i estrenes per als Castellers de Terrassa a Barcelona

Els Castellers de Terrassa han viscut un cap de setmana de plena activitat a la capital catalana participant en dues diades destacades. Els egarencs han aprofitat aquest doble compromís a Barcelona per rodar les seves estructures, introduir novetats importants tant als troncs com a les pinyes i ampliar el bagatge de la colla amb castells de rotació.
Dissabte a la tarda, els blauturquesa es van desplaçar al parc de Joan Miró per actuar a la vuitena Diada d'aniversari de la Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample, en una jornada on van compartir plaça amb els amfitrions i els Xicots de Vilafranca. Després d'encetar l'actuació amb dos pilars de quatre, els de Terrassa van descarregar un 4d7 a la primera ronda que, tot i requerir una dosi extra de treball, no va perillar en cap moment. A la segona ronda van segellar un impecable 4d7 amb el pilar, una estructura que tenen molt dominada, i van rematar les rondes de castells amb un sòlid 3d7 en tercera ronda. Els de la camisa blauturquesa van cloure la seva estada a l'Eixample amb un pilar de 5 i un pilar de 4 de comiat.
La diada de dissabte va ser especialment històrica per als Esquerdats de l'Eixample, que van signar la millor actuació de la seva trajectòria descarregant el primer 7d7 de la seva història, seguit del 5d7 i el 3d7 amb l'agulla, una fita que van celebrar amb una remullada a càrrec dels bombers del parc local. Per la seva banda, els Xicots de Vilafranca van complir amb solvència completant el 3d7, el 5d7 i el 4d7.
Solvència a la Bonanova
Sense treva, el diumenge els Castellers de Terrassa es van citar a la plaça de la Bonanova amb motiu de la Diada de la Festa Major de Sant Gervasi, convidats pels Castellers de Sarrià i acompanyats de la Jove de Barcelona. L'actuació va arrencar amb dos pilars de 4 simultanis de la colla egarenca. En primera ronda, van descarregar un impertorbable 4d7, una estructura molt consolidada que a l'assaig ja es treballa amb la vista posada en els vuit pisos. Posteriorment, van descarregar el 3d7 sense complicacions i, en tercera ronda, van optar pel 5d6; un castell motivat per la manca de gruix a l'actuació però que va servir per estrenar peces al tronc i assegurar recanvis de futur. Un pilar de 5 va posar el cadenat a la jornada dominical.
Pel que fa a les altres colles, els Castellers de Sarrià van haver de refer-se de l'intent fallit de 7d7 que va fer llenya quan l'enxaneta es col·locava sobre el tres, descarregant finalment el 5d7, el 3d7 i el 4d7. La Jove de Barcelona va oferir una gran actuació liderada pel 4d8, acompanyat del primer 2d7 de la temporada i el 5d7.
Pròximes cites: emoció al Pont de Suert i objectius a Tarragona
Les perspectives dels Castellers de Terrassa passen ara per plantejar-se l'estrena de castells inèdits aquesta temporada de cara a l'actuació de Sant Pere al Serrallo (Tarragona) el pròxim 27 de juny.
Abans, però, la colla afrontarà una de les cites més tradicionals i emotives del seu calendari: la revetlla i el dia de Sant Joan al Pont de Suert. Per onzè any consecutiu, els egarencs rebran amb els seus pilars la baixada de falles, agermanant dos Patrimonis Culturals Immaterials de la Humanitat de la UNESCO.
L'edició d'enguany estarà marcada pel record i l'homenatge a l'expresident de la colla Mario Pena, traspassat recentment, que va ser l'impulsor d'aquest agermanament cultural i membre de la junta de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa. A més, com a tribut, el grup d’havaneres Sons Blaus —del qual formava part juntament amb altres membres de la colla— també actuarà a la localitat de l'Alta Ribagorça durant la diada de Sant Joan.