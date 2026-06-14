Un carnet perquè els adolescents de Terrassa accedeixin a activitats gratuïtes durant l'estiu

Els serveis d'infància i adolescència de l'Ajuntament de Terrassa han impulsat el Carnet Estiu Adolescent, una iniciativa destinada a dinamitzar l'oci i el temps lliure dels joves terrassencs durant el mes de juliol. Segons ha informat el mateix consistori en un comunicat, els nois i noies nascuts entre els anys 2009 i 2013 podran acollir-se a aquest programa, que inclou activitats esportives, tallers i excursions de manera totalment gratuïta.
Segons el regidor de la cartera de Joventut, Noel Duque, "aquesta iniciativa ofereix activitats de lleure alhora que fomenta la participació o el sentiment de pertinença a la ciutat" i també promou unes vacances estivals més actives, tant en la bessant social com en la física. "Amb el Carnet Estiu Adolescent contribuïm a garantir que tots els nois i noies de la ciutat tinguin accés a un estiu amb activitats i experiències enriquidores independentment de la seva situació econòmica", destaca el regidor.
A més, els primers 1.000 adolescents inscrits tindran un premi addicional: una entrada gratuïta per al Cinema Catalunya, una altra per a les piscines municipals i una tercera que el beneficiari podrà escollir entre les opcions d'oci de la ciutat. Per poder adquirir el carnet, els interessats podran dirigir-se a La Baumann, situada a l'avinguda de Jacquard número 1, entre el 29 de juny i el 3 de juliol. L'horari d'obertura derà de dilluns a dimecres, de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores, i dijous i divendres només de 9 a 14 hores. També es podrà obtenir al Terrassa Fest el dia 30 de juny. L'Ajuntament recorda que els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un tutor legal per poder formalitzar la tramitació.
L'agenda completa d'activitats està disponible al web de La Baumann.