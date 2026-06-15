Primer dia del tall al trànsit del carrer d’Arquimedes, que durarà vuit mesos

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa aquest dilluns les obres de reurbanització del carrer d’Arquimedes, concretament en el tram comprès entre la plaça del Progrés i el carrer de Grànius. Els treballs tenen una durada prevista de vuit mesos i busquen transformar aquest espai en un entorn més verd, accessible i pacificat. De moment, durant la jornada d'avui, els operaris s'han limitat a tancar la zona afectada, amb la intenció de començar a treballar directament sobre el terreny demà dimarts.
Tot i ser el primer dia, la intervenció ja s'ha fet notar en la mobilitat de la zona. Desenes de cotxes s’han topat per sorpresa amb les obres i s'han vist obligats a donar la volta vorejant la plaça del Progrés per, posteriorment, baixar pel carrer de Galileu.
Davant d'aquesta situació, segons ha informat el consistori, es garantirà en tot moment l’accés als aparcaments de residents, als establiments comercials i als garatges privats. L'objectiu final de la mesura respon a la voluntat de reduir de forma dràstica la pressió de vehicles que actualment suporta aquest vial.
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, va destacar fa uns dies que aquesta intervenció "permetrà revertir el model d’actual dominació del cotxe". Segons el regidor, la reducció de trànsit es veurà reforçada en el futur gràcies a la reorganització de l’accés sud de la ciutat i el perllongament de la carretera B‑40 fins a Sabadell.
Detalls del projecte urbà
Pressupost: 920.375,36 euros.
Actuacions principals: Ampliació de voreres, adaptació de cruïlles i renovació integral de les xarxes de clavegueram, aigua i enllumenat.
Millora visual: Eliminació dels encreuaments aeris de les instal·lacions elèctriques.
Amb una inversió que voreja el milió d'euros, l’actuació no només busca una transformació física de la via, sinó que també té com a fites principals impulsar la dinamització comercial del barri i millorar notablement la qualitat de vida del veïnat