Comuns Terrassa tria Glòria B. Soria com a cap de llista per a les eleccions municipals de 2027

Comuns Terrassa ja té cap de llista per a les pròximes eleccions municipals. L'organització ha culminat el procés de primàries amb l'elecció de Glòria B. Soria, que assumirà el lideratge del projecte per preparar la candidatura de la formació de cara als comicis de 2027.
El procés intern, en què han concorregut tres candidatures, ha comptat amb una participació del 72,7%. De les 128 persones verificades amb dret a vot, n'han participat 93. Soria ha estat escollida amb el suport del 62,4% dels vots emesos, xifra que es tradueix en 58 sufragis. José Cabello Redondo ha obtingut el 23,7% (22 vots), Xavi Martínez Castillo el 10,8% (10 vots) i s'han registrat tres vots en blanc (3,2%).
L'actual coordinadora i responsable de comunicació de Comuns Terrassa està vinculada al projecte des dels inicis. Durant aquests anys, Soria ha assumit diverses responsabilitats comunicatives, d'organització i de mobilització, i ha mantingut una relació estreta amb entitats i associacions del municipi a través de l'impuls de campanyes i espais de participació.
Una nova etapa
Amb aquesta proclamació, el partit tanca les primàries i enceta una nova etapa amb la voluntat d'ampliar la presència a la ciutat i consolidar una alternativa progressista, feminista, ecologista i de justícia social.
L'organització considera que Terrassa necessita obrir un nou cicle basat en un projecte capaç d'afrontar reptes clau com "l'accés a l'habitatge, les desigualtats entre barris, la mobilitat sostenible, la crisi climàtica, les polítiques de cures i la defensa dels serveis públics". La formació reivindica una manera de fer política que "connecti" amb la vida quotidiana i situï les necessitats de la ciutadania al centre de l'acció municipal.
Coincidint amb l'inici del nou curs polític, Comuns Terrassa presentarà públicament la cap de llista en un acte obert, que marcarà oficialment el primer pas d'aquesta nova etapa electoral.