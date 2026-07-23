En marxa les obres de millora i asfaltat al carrer del Mas Adei

L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana els treballs de millora del paviment al carrer del Mas Adei, una intervenció que s'emmarca dins del projecte global de renovació d'asfalts a diverses vies de la ciutat. Aquest matí, representants municipals han visitat la zona per supervisar l'arrencada d'aquesta actuació.
La visita sobre el terreny ha anat a càrrec del tinent d'alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona; la regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, i la regidora d'Accessibilitat i del primer districte, Meritxell Lluís. Tots tres han recorregut el tram d'obres acompanyats de l'equip de tècnics municipals responsables del projecte.
Dues fases d'execució
L'obra té un pressupost de 150.756,28 euros i està previst que s'allargui durant cinc setmanes. Els treballs es divideixen en dues fases molt marcades. La primera d'elles es destina a modificar el sistema de drenatge, traslladant els embornals actuals des de les vores fins al centre de la via. Per fer-ho possible, l'actuació inclou la modificació dels pendents transversals del carrer perquè el punt més baix quedi just al mig de la calçada.
Una vegada enllestida aquesta reordenació, arrencarà la segona fase, que consistirà a reasfaltar de dalt a baix tot el carrer per garantir un paviment renovat i segur per a la circulació.