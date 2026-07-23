El Trencalòs Team de l’Eseiaat torna a destacar entre els millors equips d’aeromodelisme

L’equip Trencalòs Team de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ha signat el millor resultat de la seva història en la competició estatal d’aeromodelisme universitari Xtra Challenge. Els estudiants han acabat en segona posició, només per darrere de la Universidad Carlos III de Madrid, i, al mateix temps, han recuperat la presència a l’Air Cargo Challenge, una de les competicions internacionals de referència en el disseny i construcció de vehicles aeris no tripulats (UAV).
L’èxit té un valor afegit perquè és la primera vegada que el Trencalòs Team participa simultàniament en totes dues competicions, un repte tècnic i organitzatiu que l’equip considera un pas endavant en la seva consolidació.
A l’Xtra Challenge, disputada a Casinos (València), els estudiants de l’Eseiaat van competir amb el prototip CuaVarrada, un avió de 2,3 metres d’envergadura i una massa màxima d’enlairament de 5,5 quilograms. El projecte va obtenir 716 punts, una puntuació que els va permetre superar tots els equips de les principals universitats espanyoles d’enginyeria aeroespacial, excepte el Saeta Team de la Universidad Carlos III de Madrid, vencedor amb 795 punts.
La competició plantejava dues missions vinculades a operacions d’ajuda humanitària. En la primera, dedicada al transport eficient, els equips havien de traslladar entre 2 i 2,5 quilograms de racions d’aliments amb el mínim consum energètic possible. En la segona, una missió urgent, l’objectiu consistia a transportar una farmaciola entre dos punts en el menor temps possible.
Paral·lelament, el Trencalòs Team va tornar a competir a l’Air Cargo Challenge després de quatre anys d’absència. La prova, celebrada a Stuttgart (Alemanya), va reunir alguns dels millors equips universitaris del món. Els estudiants terrassencs hi van participar amb el Minairó, un avió bimotor de 3,5 metres d’envergadura, i van finalitzar en la vintena posició entre 34 equips, enfrontant-se a representants de països com la Xina, els Estats Units o Alemanya, alguns amb delegacions de fins a una trentena d'integrants.
L’estudiant Lisi Qiu Jansà ha valorat molt positivament el doble repte afrontat aquesta temporada. "Després de superar el repte que ha suposat participar simultàniament en dues competicions d’alt nivell, estem molt satisfets amb els resultats obtinguts. Ens donen confiança per continuar creixent com a associació, aprendre noves tècniques constructives i seguir desenvolupant tecnologia pròpia", afirma. De cara al futur, l’equip ja treballa amb l’objectiu de millorar el resultat a l’Xtra Challenge 2027 i preparar la participació a l’Air Cargo Challenge 2028, que se celebrarà a Udine (Itàlia).
Els estudiants que han participat al Xtra Challenge estatal són Bru Codina Mauricio, Bruno Costán González, Daniel Lustyuk Dolya, Èlia Serra Sagué, Fernando Carvajal Rocha, Martí Coma Company, Miquel López Picañol, Miquel Paris Marcet, Roc Boleda i Feliu i Tian Torras Soler.
A l’Air Cargo Challenge internacional han participat els estudiants Adrián Sadrija Tórtola, Àlex Folch Susi, Lisi Qiu Jansà Luaces, Martí Badia Codina, Martí Coma Company, Martí Sol Culleré, i Núria Saún Santos.
El Trencalòs Team forma part del programa INSPIRE de l’Eseiaat, una iniciativa impulsada per l’escola per fomentar la formació pràctica en enginyeria a través de projectes desenvolupats íntegrament per l’estudiantat. El programa, reconegut tant per la Generalitat de Catalunya com per la mateixa UPC, reuneix diversos equips que participen en competicions universitàries internacionals amb monoplaces i motocicletes elèctriques, coets, ròvers marcians, drons, globus aerostàtics i avions teledirigits de càrrega.