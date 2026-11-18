Ha estat un dia intens de campanya electoral al Mercadal perquè Comuns Terrassa també ha aprofitat per reivindicar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) i situar el cost de la vida, especialment l’habitatge, entre les principals preocupacions de la ciutadania de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
Ho ha fet amb Glòria B. Sòria, cap de llista de la formació a la ciutat, i Júlia Miralles, número tres de la candidatura per Barcelona, que va celebrar aquest increment del SMI, destacant que representa un augment del 75% des del 2018. “És una mesura que a més, vull dir-ho, és feminista. La majoria de persones, del 65%, que segueixen cobrant el salari mínim són dones a Espanya”, ha exclamat la candidata.
Tot i això, ha advertit que l’increment salarial no és suficient si no s’actua també sobre els preus. Miralles ha proposat contenir el cost dels subministraments bàsics, com la llum i el gas, i reduir l’IVA per a les rendes més baixes. Amb tot, ha situat el mercat de l’habitatge com el principal front d’actuació: “La majoria dels diners de la butxaca de la gent se’n van a l’habitatge. Per això, sobretot, el que hem de contenir són els preus dels lloguers”.
Per la seva banda, Sòria ha reivindicat el paper dels Comuns en les mesures socials impulsades durant el govern de coalició i ha demanat concentrar-hi el vot de qui vulgui preservar els avenços aconseguits. “Quan la gent pensi a fer un vot útil, que pensi en tot allò que hem aconseguit: bàsicament, tot el que s’ha aconseguit de progrés i de drets ho hem aconseguit des de Comuns amb Front Ampli”, ha afirmat.