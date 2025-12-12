El CST reconeix la tasca imprescindible del seu voluntariat

L’Hospital Universitari de Terrassa va acollir aquest dijous l’Acte de Reconeixement al Voluntariat del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), una celebració que posa en valor la dedicació i el compromís del més d’un centenar de persones que col·laboren als diferents centres i serveis de la institució. La trobada coincideix amb el Dia Internacional del Voluntariat, commemorat arreu del món el 5 de desembre.
El voluntariat del CST dona suport a múltiples àmbits assistencials: fa companyia a pacients ingressats, acompanya a visites, conversa, condueix activitats o simplement aporta calidesa en moments complexos. Els voluntaris actuen a l’Hospital Universitari de Terrassa —en àrees com Cures Pal·liatives, Geriatria, Psiquiatria i Pediatria—, al Pavelló Hospitalari Penitenciari, a l’Hospital i la Llar Sant Llàtzer, als CAP i en serveis de salut mental.
L’acte va iniciar-se amb les intervencions de Núria Pagès, directora d’Atenció a la Ciutadania i Experiència de Pacient del CST, i d’Elena Martínez, coordinadora del Servei de Voluntariat, que van reivindicar el paper transformador d’aquest col·lectiu en el model d’atenció humanitzada del Consorci. També es va fer un record especial al Dr. August Sàenz, president del CST, mort aquest any, que havia estat un impulsor decidit del voluntariat dins el sistema sanitari del territori.
El programa de voluntariat del CST va néixer el 2014 amb l’objectiu de sumar persones disposades a oferir suport emocional i proximitat a pacients i famílies. Segons Pagès, la pandèmia va suposar un repte però també una reafirmació: "La crisi de la Covid el va posar a prova, però també ens va fer comprendre encara més la importància del voluntariat. Vam treballar amb força per reactivar-lo i ho hem aconseguit", va destacar.
Avui, el voluntariat és un projecte consolidat, present en tots els àmbits assistencials i considerat una peça clau per millorar l’experiència de pacients, famílies i professionals. "Aporteu calidesa allà on a vegades només hi ha incertesa i contribuïu a una atenció més humana, equitativa i efectiva", va subratllar Pagès, que també va expressar un agraïment col·lectiu: "Gràcies per cada hora dedicada, per cada paraula de suport i per cada somriure que heu regalat".
Durant la sessió, les coordinadores del Servei de Voluntariat, Alba López i Elena Martínez, van presentar les novetats del programa i les línies estratègiques per al 2025. També es va donar a conèixer el Projecte Robots de la Fundació Barça, inclòs dins del Programa Polseres Blaugranes, amb la participació de Natàlia Requena, Marisa Carnicer i el voluntari David Barba, que van explicar com infants ingressats poden interactuar virtualment amb jugadors del club i visitar el Museu del Barça.
La jornada va incloure la presentació del llibre Donde hay que estar, de Francisco Latorre, voluntari de l’Hospital de Sant Llàtzer, que va propiciar un animat debat entre els assistents. El tancament va anar a càrrec d’una actuació musical de Sara Sánchez, amb l’acompanyament a la guitarra de Jordi Sánchez, treballador del CST.
L’acte es va cloure amb un berenar i un obsequi especial per als voluntaris: una llibreta artesanal elaborada per persones amb diversitat funcional de LaFact, un detall que simbolitza l’esperit comunitari i col·laboratiu que inspira el programa.