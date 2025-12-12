El PSC proposa adaptar el pressupost i els serveis per garantir un creixement equilibrat

El grup municipal socialista presentarà al ple sobre l'estat de la ciutat una proposta amb una prioritat clara: anticipar-se al fort creixement demogràfic que viu Terrassa. La iniciativa busca assegurar que l'augment de població vagi acompanyat de qualitat de vida, uns serveis públics robustos i oportunitats equitatives per a tota la ciutadania. La sessió extraordinària se celebrarà dimarts a partir de les 9.30 hores a la sala de plens.
El regidor socialista, Adrián Sánchez, defensa que "Terrassa està creixent, i aquest creixement s’ha de fer bé. Cal anticipar-nos perquè no es generin noves desigualtats ni es posi en risc la capacitat dels serveis municipals d’arribar a tothom".
Un pressupost basat en dades objectives i polítiques públiques
La iniciativa socialista reconeix la diversitat de Terrassa i les diferents realitats dels seus barris. Per abordar-ho, el PSC proposa que el pressupost municipal s'orienti mitjançant un Índex de Vulnerabilitat Urbana. Aquesta eina permetria identificar de manera tècnica i objectiva quines zones de la ciutat necessiten més suport i més inversió municipal. "Aquest índex ens permetrà decidir millor on cal reforçar serveis i inversions", manté Sánchez. El regidor socialista afegeix que "no es tracta de comparar barris, sinó d’assegurar que tots disposin de les eines necessàries per avançar i millorar".
Un altre pilar de la proposta és l’avaluació de les polítiques públiques. El PSC defensa que no n’hi ha prou amb invertir recursos, sinó que cal comprovar si les decisions preses tenen resultats reals i milloren el dia a dia dels barris. “Gastar diners no és suficient; cal saber si allò que fem funciona”, ha remarcat el regidor socialista. “I si alguna política no dona els resultats esperats, hem de tenir la capacitat de replantejar-la i reforçar allò que sí funciona", segons Adrián Sánchez.
Desconcentració dels serveis i transparència
Per evitar el col·lapse administratiu i millorar l'eficiència en l'atenció a la ciutadania davant el creixement de la ciutat, el PSC aposta per desplegar de manera efectiva el Pla de Desconcentració Municipal. L’objectiu és adaptar l’estructura de l’Ajuntament per fer-la més àgil i propera, garantint una atenció eficient a tots els districtes.
"Si la ciutat creix, necessitem una estructura preparada perquè els serveis continuïn sent accessibles, àgils i eficients arreu de la ciutat", afirma Sánchez.
Finalment, per garantir la rendició de comptes, la proposta inclou la publicació d’un informe anual de transparència amb indicadors clars sobre la distribució de recursos i l'evolució dels barris. Amb aquesta bateria de mesures al Ple de l'Estat de la Ciutat, el PSC vol dibuixar la Terrassa del futur: una ciutat que creix amb equilibri i sense deixar ningú enrere.
"Aquest ple ens permet pensar la Terrassa dels pròxims anys”, conclou Adrián Sánchez. “Volem una ciutat que creixi amb equilibri, amb serveis públics forts i amb qualitat de vida per a tothom".