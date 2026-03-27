Consens unànime al ple per desencallar el Pla Director d’Equipaments per als propers 10 anys

La recta final de la sessió plenària d’aquest divendres ha estat marcada per l’aprovació unànime d’una moció presentada per ERC per finalitzar el Pla d’Equipaments de la ciutat. El debat s’ha revifat pel que els republicans titllen de "contradiccions" del govern municipal respecte als futurs projectes dels palaus d’Esports i de Congressos. En aquest sentit, la portaveu d’ERC, Ona Martínez, ha exigit una planificació rigorosa de les inversions amb un horitzó de deu anys i calendaris concrets que evitin "fer volar coloms" amb anuncis milionaris que sovint no es materialitzen.
Davant d’aquestes crítiques, la tinenta d’alcaldia Laura Rivas ha defensat la gestió de l’executiu assegurant que no actuen amb improvisació i ha recordat que la proposta final ha estat transaccionada. Martínez ha insistit que el document de treball que hi ha sobre la taula actualment és un "simple esborrany" i que cal un compromís ferm per dotar-lo de contingut real i executable.
Finalment, tots els grups municipals han tancat files entorn d'aquesta necessitat, amb el PSC alertant especialment sobre el fort repte demogràfic que ha d'afrontar Terrassa en el futur immediat. Aquest escenari ha servit per acordar la represa de les tasques i les accions conjuntes per garantir que el creixement de la ciutat vagi acompanyat d'uns serveis i unes infraestructures a l'altura de les necessitats de la ciutadania.
Enganxada política pel retaule de Toudell subhastat
La sessió s'ha tensat per un comunicat institucional que acusava Pep Forn de difondre "incerteses" sobre el risc de perdre l’obra. Mentre la republicana Ona Martínez ha reivindicat la necessitat d’actuar políticament i la seva responsabilitat de fiscalitzar, el tinent d’alcalde Joan Salvador ha defensat que l’objectiu del govern era "fer el mínim soroll" per evitar l’especulació sobre el preu, i ha insistit que les declaracions d’ERC en un vídeo contenien "incerteses", com ara que l’obra podia acabar als Emirats Àrabs o als Estats Units.
Protecció als fills de les víctimes de feminicidi
El ple ha aprovat una proposta de TxT i Junts per instar la Generalitat a protegir els fills de víctimes de feminicidi. La mesura ha nascut del testimoni de la família de la terrassenca Eva Abad, que set anys després de l’assassinat continua en un laberint judicial pels béns compartits amb l’homicida.
Punts segurs i estudi sobre el registre d’ADN de gossos
D’altra banda, també s'ha donat llum verda a la idea del PSC de crear punts segurs amb telèfon en equipaments per a infants i adolescents, que inclourà una prova pilot i una campanya de difusió. La moció del PP per al registre d’ADN de gossos s'ha aprovat només parcialment, després que TxT, Junts i ERC hagin defensat que no es podia fer sense un estudi previ.
Manteniment urbà i patrimoni
Finalment, el regidor Pep Forn (ERC) ha criticat el ritme de reposició d’arbres a la via pública. Segons ha detallat, dels 951 exemplars plantats, només 361 ocupen realment escocells buits, una xifra que queda molt lluny de resoldre el dèficit de 3.000 arbres que pateix actualment la ciutat. Des d'Esquerra també s'ha fet un prec urgent a l'equip de govern alertant sobre el risc que corre l'arxiu documental de l'antiga Caixa Terrassa, que recull la història econòmica, social i de moltes entitats de la ciutat des de l'any 1879 fins a la seva desaparició. Actualment, aquest fons d'incalculable valor es troba emmagatzemat als soterranis de LaFACT.