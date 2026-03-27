L’Ajuntament habilita un tram de la ronda de Ponent com a pàrquing provisional per la crisi de l'incendi de Can Boada

L'incendi de divendres passat a la planta -2 del pàrquing privat del Mercat de Can Boada continua generant maldecaps logístics al barri. Davant la pèrdua sobtada de 370 places d'estacionament per danys estructurals, l'Ajuntament de Terrassa ha activat avui mateix una mesura d'urgència: la conversió d'un tram de la ronda de Ponent en zona de pàrquing provisional.
La intervenció afecta el tram comprès entre el carrer del Dipòsit i l’avinguda de l’Abat Marcet. Des d'aquest divendres, el costat esquerre de la calçada s'ha reservat per a l'estacionament en cordó, una mesura que tindrà una capacitat aproximada per a 60 vehicles.
Aquesta decisió comporta canvis significatius en la mobilitat de la zona:
- Sentit únic: La ronda de Ponent passa a tenir un sol carril de circulació en sentit nord (cap a l'avinguda de l'Abat Marcet).
- Restriccions: Queda prohibit circular en sentit sud. Els vehicles que vulguin fer aquest trajecte s'hauran de desviar pel costat est de la mateixa ronda.
- Accés garantit: El consistori ha assegurat que l'accés als habitatges no es veurà afectat per aquesta reconfiguració viària.
Resposta a una "problemàtica sobrevinguda"
El tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Mobilitat, Xavier Cardona, ha subratllat que l'objectiu és "minimitzar les afectacions al barri i reduir la pressió" mentre el pàrquing del Mercat estigui precintat.
"Ens hem bolcat en trobar solucions per aquesta problemàtica sobrevinguda i seguim treballant en la possibilitat d’arribar a un acord per habilitar de manera provisional dos terrenys més com a zones d’estacionament", ha explicat Cardona.
Prioritat per a la mobilitat reduïda
Més enllà de la solució a la ronda de Ponent, el servei de Mobilitat i l'empresa municipal Egarvia han posat el focus en els col·lectius més vulnerables. El veïnat afectat amb mobilitat reduïda que disposava de plaça a Can Boada podrà estacionar, de forma temporal, a l’aparcament de Lluís Companys mentre es resolguin les deficiències de l'edifici incendiat.