Minyons i Castellers de Terrassa busquen consolidar rodatge a Manresa i Sant Jaume dels Domenys

Minyons i Castellers de Terrassa afronten el quart cap de setmana de la temporada castellera d’enguany amb desplaçaments a dos punts ben diferenciats de la geografia catalana. La colla de Cal Reig viatjarà demà al Bages mentre els del carrer de Pasteur es traslladaran al Baix Penedès.
Després d’actuar diumenge passat a la festa major de Can Palet, a Terrassa, els de la camisa malva participen aquesta setmana de la Diada de Diumenge de Rams de Manresa. Actuaran a les 12 hores a la cèntrica plaça de Sant Domènec.
Els egarencs estaran acompanyats pels amfitrions, els Tirallongues de Manresa, així com els Castellers de Caldes de Montbui i els Xics de Granollers. Els de Bru Busom afronten aquesta cita amb l’objectiu de continuar rodant els castells de 7.
Per la seva banda, els Castellers de Terrassa actuaran demà a Sant Jaume dels Domenys, davant l'ajuntament, amb motiu de la diada organitzada pel programa de ràdio “Quarts Amunt”. Compartiran plaça, a partir de les 12 hores, amb els Castellers de Vilafranca i els Nens del Vendrell.
Els de la camisa blau turquesa escalfaran motors dissabte amb una calçotada per celebrar l’inici de temporada. La colla prepararà calçots, salsa, aigua i vi, i brases, mentre que el segon plat l’haurà de portar cadascú. La cita és a les 13 hores al seu local. Després del dinar, hi haurà jocs de taula. El preu per als socis és de 4 euros i per als no socis, de 6.