VÍDEO | Una cabra "assalta" un supermercat de Matadepera: "S'està pixant i cagant al passadís!"

Aquest dijous 26 de març, els clients del supermercat Condis situat al carrer de Sant Llorenç de Matadepera van viure una de les situacions més surrealistes de la seva història comercial. Quan faltaven només cinc minuts per al tancament de l'establiment, una cabra va irrompre al local, deixant estupefactes tots els presents.
La sorpresa va ser majúscula per a la plantilla. La responsable de l'establiment recorda amb nitidesa el moment en què es va donar l'alerta: “Un dels meus companys va entrar al meu despatx cridant: ‘Hi ha una cabra al passadís que s’està pixant i cagant’”, explica.
Moment de tensió entre prestatgeries
L'animal, lluny de trobar el que buscava, es va sentir atrapat per l'entorn tancat i la il·luminació del supermercat. Segons expliquen diversos testimonis, la cabra estava "molt espantada" i, fruit d'aquest nerviosisme, va colpejar en diverses ocasions alguns dels expositors i va acabar fent les seves deposicions al mig d'un dels passadissos, davant l'atenta i curiosa mirada dels darrers compradors del dia.
Davant la manca d'un protocol per a aquest tipus de "visites", els treballadors van haver d'improvisar un sistema de contenció utilitzant cartrons per guiar l'animal cap a la sortida. No va ser una tasca fàcil, però finalment van aconseguir que abandonés l'edifici.
“Vam tardar una mica però, quan la vam aconseguir acompanyar a la porta, va arribar el cabrer, la va pujar a la furgoneta i se la va endur”, relata la responsable, que ara riu en recordar l'anècdota.
Un gos deslligat, l'origen de la fugida
L'excursió del bòvid per la trama urbana de Matadepera no va ser un fet aïllat. Segons van afirmar alguns veïns de la zona, l'animal ja portava una bona estona rondant pels voltants totalment perdut.
La causa de l'incident podria trobar-se en la presència d'un gos que anava deslligat i que hauria espantat un ramat d'ovelles i cabres que pasturava a prop, provocant que aquesta femella se separes del grup i acabés buscant refugi entre els lineals de llet i pasta del Condis. Finalment, tot va quedar en un ensurt i una història per explicar que ja s'ha convertit en el tema de conversa preferit al municipi.