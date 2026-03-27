El ple ratifica les sancions de 600 i 1.200 euros als regidors de Vox per la samarreta contra l'alcalde

El ple de l'Ajuntament de Terrassa ha ratificat aquest divendres les multes contra els tres regidors de Vox per haver vestit samarretes amb un missatge contra l'alcalde, Jordi Ballart, durant les sessions del 25 i el 30 d'abril de l'any passat. La resolució, que castiga una vulneració greu del Codi Ètic, imposa una sanció de 1.200 euros a la portaveu de la formació, Alicia Tomás, i de 600 euros per a Mireya Navarro i Daniel Pinto.
El motiu de l'expedient és el text en castellà "Per què Ballart silencia les violacions a Terrassa?" que es podia llegir a la peça de roba, un fet que el consistori considera una falta de respecte institucional cap a l'alcalde.
Votació i anunci d'impugnació
La mesura ha tirat endavant amb el suport de la gran majoria de grups municipals. Únicament el Partit Popular s'hi ha abstingut. Els representants de Vox no tenien dret a vot en aquest punt concret.
La portaveu de l'extrema dreta, Alicia Tomás, ha avançat que impugnaran l'aprovació assegurant que el dictamen adjuntat a l'ordre del dia del ple era incorrecte. Tomás ha qualificat el càstig de "mordassa per a milers de ciutadans" i ha agraït la presència d'un grup de simpatitzants al ple.
Aquests mateixos assistents, han interromput el debat en un altre punt de la sessió, fet que ha obligat Jordi Ballart a demanar respecte.
La diferència en l'import de les multes rau en la reincidència: mentre que Tomás va lluir la peça de roba en tots dos plens d'abril, els seus companys només ho van fer en la darrera sessió. Davant d'aquests fets, Vox ja ha anunciat la intenció d'impugnar l'acord.
La portaveu del PP, Marta Giménez, ha advertit també d'un possible defecte de forma i ha lamentat que el cas hagi acabat en una sanció. Giménez ha recordat que, en ocasions anteriors, s'havia arribat a titllar "d'assassins" els membres del seu partit sense que hi hagués cap mena de condemna, i ha definit la situació d'"un pati d'escola" i de falta de respecte cap a la ciutadania.
L'enfrontament amb el secretari i l'amenaça de tribunals
En un gest de distanciament, la resta de portaveus no han intervingut inicialment, però el debat ha esclatat durant una moció de Vox "per a la defensa de la llibertat d'expressió". La portaveu, Alicia Tomás, ha acusat el secretari municipal de "faltar a la veritat" i ha tornat a demanar impugnar la votació prèvia al·legant que l'expedient no figurava a l'ordre del dia.
Això ha obligat l'alcalde, Jordi Ballart, a exigir una rectificació per uns fets "molt greus", just abans que el mateix secretari desmentís Vox detallant la convocatòria.
L'incident ha provocat el rebuig unànime del consistori, que ha tancat files amb el treballador públic i ha tombat la moció. El regidor del PSC, Javier García, els ha retret que utilitzin el ple per buscar només "el xou i l'espectacle" i els ha recordat com funciona el procediment: "El secretari no imposa cap sanció, les imposem nosaltres. El secretari és l'òrgan instructor, però l'òrgan que resol l'expedient és el ple".
Des del govern, Noel Duque (TxT) ha expressat que "s'estan comportant com els busca-raons de la política, i han topat amb una normativa". En la mateixa línia, Montserrat Caupena (Junts) ha subratllat que l'extrema dreta confon la llibertat d'expressió amb una "barra lliure per mentir, per difamar, per insultar i per vexar", mentre que la portaveu d'ERC, Ona Martínez, ha conclòs que aquest dret "no pot ser mai un xec en blanc per dir absolutament tot de qualsevol, sense respecte i menystenint els drets de tothom".
En el seu últim torn, Alicia Tomás ha insistit que "defensarem la llibertat d'expressió, impugnarem aquesta votació i evidentment anirem al contenciós administratiu per defensar la llibertat".
L'origen del conflicte
L'episodi que ha motivat aquest expedient sancionador es remunta a una denúncia per una presumpta agressió sexual que hauria tingut lloc a la ciutat el març de l'any passat i que l'Ajuntament va condemnar en un comunicat el 8 d'abril. Quan Alicia Tomás va dur la samarreta per primera vegada al ple del 25 d'abril, el consistori li va demanar que es canviés de roba a causa del to ofensiu del missatge; davant la negativa de la regidora, el batlle va suspendre la sessió. En la convocatòria següent, com que l'acció es va repetir, l'alcalde va acabar expulsant els tres regidors de la sala.