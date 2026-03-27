Acrediten l’Hospital Universitari MútuaTerrassa pel seu compromís amb la disfàgia

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha estat reconegut amb el segell d’Hospital Compromès amb la Disfàgia per part de la Societat Espanyola d’Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEOL-CC). L’acreditació en qüestió reconeix tots els centres hospitalaris que disposin d’un sistema de cribratge de disfàgia i d’adaptació dietètica per als pacients ingressats als seus hospitals. És renovable i té una durada de cinc anys.
La disfàgia es defineix com la dificultat del pas de l’aliment des de la boca fins a l’estómac. Es tracta d’una patologia molt freqüent en persones d’edat avançada, pacients amb malalties neurològiques, tumors de cap i coll i d’aparell digestiu, així com en el pacient crític. A més, pot conduir a alteracions greus com la desnutrició, la deshidratació o fins i tot arribar a provocar la mort del pacient.
Abordatge multidisciplinari
L’acreditació en qüestió reforça la conveniència de l’abordatge multidisciplinari d’aquesta patologia. En aquest sentit, en el maneig de la disfàgia a l’HUMT hi intervenen múltiples especialitats: Otorrinolaringologia, Rehabilitació, Digestiu i Endocrinologia i Nutrició, així com la tasca desenvolupada pels professionals d’infermeria i logopèdia en el cribratge i la detecció precoç de la patologia.
Pel que fa a l’origen de l’acreditació, el passat 2024 la Comissió de laringologia, veu, foniatria i deglució de la SEOL-CC va proposar distingir als centres hospitalaris que tenien present la disfàgia, i que en conseqüència compten amb un sistema de cribratge de disfàgia i d’adaptació dietètica per als pacients ingressats. Actualment, ja són prop d’una vintena els hospitals d’arreu del país que disposen de la distinció en qüestió.