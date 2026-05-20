Espectacular operatiu de la Guardia Civil a Terrassa

La Guardia Civil ha desplegat un ampli operatiu a Terrassa aquest dimecres al migdia. Nombrosos efectius de l'institut armat han entrat en uns locals situats al carrer d'Urquinaona. Segons les primeres informacions, buscaven material suposadament falsificat, es presumeix que peces de roba emmagatzemades en diverses dependències. Els agents han entrat en quatre trasters.
Veïns de la zona i desenes de vianants han observat l'arribada d'uns 25 agents, que s'han disposat als voltants d'un edifici habilitat amb trasters de lloguer, a pocs metres de la confluència amb la carretera de Castellar. No era la primera vegada que es veia en el sector agents policials per efectuar registres a la recerca de mercaderia diversa o de documentació.
Es preveu que l’operatiu acabi aquest dimecres a la tarda, un cop enllestits els escorcolls i retirat el material. La diligència ha constituït la culminació d’unes indagacions sobre la fabricació i la venda de roba realitzades a Terrassa.
Antecedents
El passat 29 d’abril, la Policia Municipal i la Guardia Civil van intervenir 4.045 peces de roba d'imitació al Mercadal de Martí l'Humà, a l'avinguda de Béjar, on es van inspeccionar sis parades. En cinc dels llocs es van trobar productes il·legals.
El 6 de maig es va desenvolupar un altre dispositiu al mateix mercadal de dimecres, “amb l'objectiu de controlar les principals problemàtiques relacionades amb la venda ambulant no autoritzada", segons la Policia Municipal. En aquesta actuació es van requisar 188 articles més i es va interposar tres denúncies a sengles venedors.