La recollida porta a porta de vidre comercial a l’àrea de vianants del Centre de Terrassa, impulsada per l’Ajuntament, l’empresa municipal Eco-Equip i Ecovidrio, consolida el seu primer any de funcionament amb dades positives. Quan va començar la iniciativa, el novembre del 2025, eren 26 els establiments adherits del sector de l’hostaleria, la restauració i les cafeteries (HORECA). Actualment, el nombre arriba a 37, la qual cosa suposa un increment del 42,3%.
Durant aquest any de funcionament de la iniciativa, Eco-Equip ha recollit més de 31 tones de vidre. L’evolució mensual de les recollides demostra una consolidació progressiva: durant el primer mes es va registrar una recollida de 174 kg al dia, mentre que les dades d’octubre de 2026 pugen fins als 393 kg diaris. Aquest increment de 219 kg diaris representa un creixement del 126% en només un any.
Segons indica Xavier Cardona, tinent d’alcalde de Territori i Habitatge i regidor de Neteja i Residus, “la bona acollida d’aquest servei demostra que és una eina útil tant per millorar la neteja de l’espai públic com per facilitar la gestió dels residus als establiments comercials”. A més, Cardona afegeix que “la recollida porta a porta redueix la presència de contenidors plens de vidre als carrers de l’àrea de vianants i ofereix un servei més còmode als negocis, ja que el personal no s’ha de desplaçar per dipositar-hi els residus”.
Aquesta iniciativa està emmarcada dins el Pla de Gestió de Residus Municipals 2018-2030, que contempla que la recollida selectiva del vidre sigui d'un 70% l'any 2030. La d’enguany és la quarta vegada que Ecovidrio col·labora amb l’Ajuntament de Terrassa per una campanya d’aquestes característiques, després de les realitzades els anys 2018, 2019 i 2023.
Paral·lelament a aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Terrassa i Eco-Equip treballen per oferir el servei de recollida porta a porta d'envasos a comerciants a principis de l'any 2027, en aquest cas, en col·laboració amb Ecoembes. La campanya compta amb el suport del Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, i també amb el de l'associació de comerciants Terrassa Centre. De moment, més de 130 comerços i 30 establiments HORECA han mostrat el seu interès en adherir-se a aquest sistema.