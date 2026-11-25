Un pilar de dol, espelmes enceses i una pancarta amb els noms de les dones assassinades aquest any han presidit aquest dimecres l'acte central del 25N al raval de Montserrat, que s'ha replicat amb concentracions simultànies als set districtes. Terrassa ha tornat a alçar la veu contra les violències masclistes i, sobretot, contra els discursos que les neguen. Al raval, també hi havia cartells amb el lema "Ni una més". La jornada s'ha completat amb una marxa de torxes alternativa i, al matí, amb una protesta del Casal de la Dona als jutjats.
El manifest institucional ha posat l'accent en les dones que pateixen més d'una discriminació: migrades, racialitzades, grans, amb discapacitat o LGTBI. "Quan el masclisme s'entrecreua amb altres discriminacions, la violència s'agreuja i les barreres es multipliquen", s'hi deia. El text també recordava que "la responsabilitat és sempre de qui les exerceix, però el silenci, la indiferència o la seva justificació ens fan còmplices". L'han llegit Anna Mestres, de Castellers de Terrassa; Olga Prats Plans, del Casal de la Dona; Maria Ramon Parra, de Bastoners de Terrassa, i Alba Colet, de LaFACT.
Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha lamentat haver-se de tornar a trobar per aquesta data: "Avui a totes i tots ens agradaria celebrar que s'han acabat d'una vegada per totes les violències masclistes". L'alcalde ha alertat contra els discursos que neguen, banalitzen o relativitzen aquesta violència: "Negar-la no la fa desaparèixer". També ha recordat que aquest any ja són 90 les dones assassinades a l'Estat per la violència masclista, a més de cinc infants i adolescents: "No són números, són vides". Ballart ha donat les gràcies als serveis, professionals i entitats que acompanyen les víctimes, les ajuden i les protegeixen, i ha tancat amb un missatge clar: "Terrassa continua sent una ciutat feminista".
El manifest interpel·la els homes
El manifest també demanava la implicació dels homes: "No n'hi ha prou amb no exercir violència, cal qüestionar els privilegis". I acabava amb un crit contra el negacionisme: "Avui diem prou. Prou als assassinats, a les agressions, a les discriminacions, als discursos d'odi que neguen i minimitzen les violències masclistes". "No som objectes, sinó subjectes: som dones", han finalitzat. L'acte també ha comptat amb l'actuació de la Coral del Casal de la Dona, que ha interpretat tres peces: "Cant de lluita", de Roba Estesa; "Despierten mujeres", de Luna Santa, i "Lisístrata", de Fillas de Cassandra.
Els Castellers de Terrassa han aixecat el pilar de dol mentre Maria Salazar llegia un text sobre els valors castellers. "Fer pinya també vol dir estar al costat de qui ho necessita", ha dit. Meritxell Lluís, tinenta d'alcalde i regidora del Districte 1, de Junts per Terrassa, que ha conduït l'acte, n'ha recollit el missatge: "Com deia la Maria, fem pinya tots i totes". Tot seguit, ha donat pas al minut de silenci, dedicat a "totes les dones i infants que han estat i són víctimes de la violència masclista".
Torxes per un feminisme antiracista
Poc després, la reivindicació s'ha traslladat als carrers. Unes desenes de persones convocades per Rudes Rebels i diversos col·lectius feministes han sortit de la Masia Freixa en una marxa de torxes sota el lema "Dels nostres drets no se'n fa campanya", vestides de negre i amb una capçalera no mixta que portava la pancarta "Contra la dreta feixista. Feminisme anticapitalista". La convocatòria donava continuïtat a la vaga de l'11 de novembre davant "l'ofensiva reaccionària".
La marxa ha denunciat l'ús de la defensa dels drets de les dones per assenyalar les persones migrants, racialitzades i musulmanes, i ha reivindicat un feminisme "antiracista i de classe".
Les dones es planten als jutjats
La jornada havia començat al matí als jutjats. El Casal de la Dona i sis entitats feministes més hi han repartit, planta per planta, la guia de bones pràctiques del Consell General del Poder Judicial per prendre declaració a les víctimes, que segons les entitats no s'aplica. Celeste Barrimón, Idoia Carol i Nieves García han llegit després un manifest que denuncia interrogatoris que culpabilitzen les dones i que les víctimes hagin de coincidir amb l'agressor als passadissos. "Els protocols ja existeixen. Per què no s'apliquen?", s'hi preguntaven. Mercè Gómez, presidenta del Casal de la Dona, ha apostat per l'educació: "S'ha de començar des de baix". Les entitats també han omplert un mural amb els noms de les dones assassinades aquest any. Entre les demandes, han reclamat valoracions del risc rigoroses, circuits segurs d'entrada i sortida per evitar el contacte amb els agressors i formació continuada en perspectiva de gènere per a tot el personal de justícia. "No estem reclamant un tracte de favor. Estem exigint que es respectin drets reconeguts", han conclòs.
On més ordres de protecció es deneguen
Al partit judicial de Terrassa es van denegar el 2025 el 62,5% de les ordres de protecció demanades, la proporció més alta del Vallès Occidental, segons l’Observatori comarcal. Les denúncies van baixar un 14,1%, fins a 818. Entre abril i juny d’aquest any, la proporció d’ordres denegades va baixar al 39,5%, només per darrere de Rubí.