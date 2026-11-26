L’Edifici Docent de MútuaTerrassa acollirà aquest divendres, 27 de novembre, la quarta edició del curs d’actualització en Reumatologia adreçat a professionals d’atenció primària. La jornada, que començarà a les 9 hores i s’allargarà fins a les 14.30 hores, vol posar al dia els coneixements dels equips assistencials sobre les patologies reumàtiques més prevalents i millorar-ne l’abordatge.
La formació, coordinada per la doctora Sílvia Martínez, ex cap del servei de Reumatologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT), s’estructurarà en quatre taules d’experts dedicades a l’osteoporosi, la inflamació, la infermeria i una última àrea de temàtica miscel·lània. Cadascuna inclourà tres intervencions i un debat posterior per compartir coneixements i experiències entre els professionals.
El programa comptarà amb prop d’una quinzena de ponents, majoritàriament membres del servei de Reumatologia de l’HUMT, així com professionals de la Fundació Sanitària de Mollet. Les taules estaran moderades per especialistes dels serveis de Reumatologia de les dues institucions i per la mateixa Sílvia Martínez.
La inauguració, prevista a les 9 hores, anirà a càrrec de la doctora Teresa Clanchet, directora assistencial de l’Àmbit Ambulatori de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT), i de la doctora Georgina Salvador, cap del servei de Reumatologia de la mateixa institució. La cloenda està programada per a les 14.30 hores.