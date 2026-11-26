El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha posat en marxa una campanya de formació per capacitar els 640 professionals dels seus vuit centres d’atenció primària (CAP) en la detecció, l’atenció i l’acompanyament de dones víctimes de violència masclista. La iniciativa, emmarcada en el projecte DIANA, també preveu la creació d’una xarxa de 20 professionals referents en aquesta matèria distribuïts pels diferents centres de la institució.
El programa, impulsat per la Comissió de Violència Masclista del CST, vol reforçar la capacitat dels equips sanitaris per identificar possibles situacions de violència i oferir una resposta adequada. Els CAP implicats estan situats a Terrassa, Rubí, Matadepera i Castellbisbal. La xarxa de referents compta amb dos professionals a cadascun dels vuit centres d’atenció primària, dos més a l’Hospital Universitari de Terrassa i dos a l’Àmbit d’Atenció a la Salut Mental.
A banda de la formació dels equips, el projecte inclou l’elaboració i la difusió de materials de sensibilització adreçats tant als professionals com a les usuàries i al conjunt de la ciutadania. Entre aquests recursos hi ha un tríptic informatiu, pòsters, lones i roll-ups als centres sanitaris, així com un vídeo divulgatiu.
La iniciativa compta amb una inversió de 75.000 euros procedents del Marc Estratègic d’Atenció Primària i Comunitària (MAPiC) del Ministeri de Sanitat, a través del Departament de Salut de la Generalitat, i amb la coordinació del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).
La presidenta de la Comissió de Violència Masclista del CST, Glòria Roig, explica que DIANA vol millorar la detecció, la intervenció i el seguiment d’aquestes situacions mitjançant una xarxa de professionals especialitzats, la formació continuada dels equips i la millora dels circuits d’actuació i coordinació. L’objectiu és que les dones puguin rebre una atenció integral, coordinada i de qualitat, independentment de l’àmbit assistencial en què siguin ateses.
L’atenció primària, una porta d’entrada clau
El projecte parteix de la consideració de la violència masclista com un problema de salut pública, pels efectes físics i psicològics que provoca en les víctimes i el seu entorn. En aquest context, l’atenció primària té un paper especialment rellevant gràcies a la seva accessibilitat i a la continuïtat del contacte amb les pacients, unes característiques que poden facilitar la detecció precoç de situacions de violència.
DIANA (Model de Referents Especialitzats en Violència de Gènere als Centres de Salut) estableix un sistema de suport especialitzat als equips assistencials. Els referents, integrats a la Comissió de Violència Masclista del CST, reben formació continuada i ofereixen assessorament als seus companys, sense substituir la preparació bàsica que ha de tenir tot el personal sanitari.
Segons Roig, el programa també vol consolidar el compromís de la institució amb la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes, reforçant una resposta que permeti detectar-les de manera primerenca i garantir una atenció segura i especialitzada.