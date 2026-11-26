S’apropa el comiat de Marc Ribas de "Joc de cartes", una marxa anunciada fa mesos i que arriba acompanyada de nous projectes televisius que, segons el mateix cuiner terrassenc, "ja hi són i només cal esperar per veure’ls". El concurs gastronòmic torna a TV3 i a la plataforma 3Cat el pròxim dimecres 2 de desembre amb l’última temporada del xef egarenc, que protagonitzarà els cinc primers episodis abans de fer el relleu a Arnau París per als vuit restants.
En les declaracions difoses a les xarxes socials de 3Cat, Ribas ha explicat que el pas li arriba després d’una dècada al capdavant del format i amb la sensació d’haver-ho fet tot, un pas que vol aprofitar per obrir una nova etapa i, alhora, tranquil·litzar l’audiència sobre el seu futur a la cadena: "Seguiré a TV3, això segur. Jo me'n vaig del 'Joc de cartes', però no me'n vaig de la televisió. Hi ha altres projectes que seran igual de ben parits i engrescadors. De fet, ja hi són, i el que hem de fer, doncs, és esperar una mica. A poc a poc".
El cuiner terrassenc ha detallat que deixar el programa és necessari per avançar cap a nous reptes: "Sí, és veritat, aquesta [...] serà la meva última. Necessito fer coses noves i, per fer coses noves i coses grans, cal deixar anar".
En aquests cinc capítols inicials —que inclouen la recerca de concursants amb caràcter de les quatre províncies i els millors peus de porc—, Ribas anirà tancant el seu cicle abans del traspàs de testimoni. "Dels 13 capítols d'hivern en faré cinc. Vull dir que us costarà una mica desfer-vos de mi. Me'n vaig, però encara no", ha apuntat, tot afegint que el que més trobarà a faltar serà "l'equip, els restauradors, els riures, l'emoció".