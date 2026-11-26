La cultura popular existeix i es manté viva gràcies a les persones que hi ha al darrere, les que hi dediquen temps i il·lusió. Aquesta és la idea que vertebra la 15a edició del Calendari de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa, que enguany porta per títol "Batec popular" i s'ha presentat aquest dijous a l'Ajuntament amb la participació del regidor de Cultura Popular, Joan Salvador; el president en funcions de la Coordinadora de Cultura Popular i Tradicional Catalana de Terrassa, Jordi Serra; i l'autora de les fotografies, la fotoperiodista terrassenca Sonia Giménez Bellaescusa.
"El títol té sentit perquè la cultura popular és una realitat gràcies a les persones que estan al darrere: les que l'impulsen, la mantenen i hi posen molta il·lusió, dedicació i implicació", ha explicat la fotògrafa, que ha afegit que això suposa deixar moltes coses de banda per tirar endavant aquestes activitats i expressions culturals.
Una mirada humanista i diversa
Giménez Bellaescusa —fotògrafa documental nascuda a Terrassa, amb un treball centrat en la identitat, les desigualtats socials i els moviments migratoris— ha assenyalat que sempre procura situar les persones al centre de les seves imatges per construir una mirada humanista i diversa: "M'agradaria que la diversitat no fos quelcom a destacar, però encara cal fer-ho perquè consumim centenars o milers d'imatges cada dia i no és una realitat normalitzada".
En la selecció, l'autora ha buscat reflectir persones de diferents edats i realitats, un repte que ha descrit com a exigent. Ha admès que la seva proposta inicial era més atrevida i que el diàleg amb les entitats comporta cessions, però també defensa fermament peces concretes, com la imatge de febrer, dedicada a Carnestoltes —que gairebé va quedar fora—, o la del mes de novembre, on volia una única fotografia que unís Castellers de Terrassa i Minyons de Terrassa. Segons ha relatat, va mirar pinyes i va anar a trobades fins que, una nit, va veure dues noies ballant: "No era el moment ideal ni la millor llum, però era un instant espontani, es coneixien i tenien un vincle molt bonic. Em va semblar la foto ideal".
Pel que fa al volum de treball, Giménez ha explicat que va partir d'unes 600 fotografies acceptades segons el seu criteri, en va fer una primera selecció d'unes 20 i finalment han quedat les 12 corresponents als mesos de l'any. D'aquestes dotze imatges principals, vuit tenen com a protagonista una figura femenina. A més, la darrera pàgina inclou dotze fotografies més en una versió més petita.
El regidor Joan Salvador ha posat l'accent en el valor comunitari i quotidià de les colles i ha afirmat que el calendari recull el batec d'una cultura molt important que arrela al territori des del territori i pel territori. També ha destacat que permet construir i gaudir d'espais de convivència i que aplega tot el que fan les entitats més enllà de l'actuació: "Tot l'enrenou que provoquen els assajos, les trobades, les prèvies, etc. Tot aquest conjunt d'humanitat és el que fa indispensable la cultura popular. I en aquesta ciutat ho tenim molt clar".
Per la seva banda, el president en funcions de la Coordinadora, Jordi Serra, ha detallat que l'actual junta ha tancat un acord amb la fotògrafa per a tres anys —començant pel calendari de 2027 i seguint el 2028 i el 2029—, tot i que ha avisat que el 17 de desembre es triarà nova junta en assemblea: "No puc assegurar que ells mantinguin aquest compromís, tot i que insistiré perquè així sigui".
On es pot comprar?
El calendari es podrà adquirir a les llibreries Atenea, el Colmado (Comte d’Ègara), el Quiosc de la rambla d’Ègara i el del carrer Nou de Sant Pere , al Servei de Cultura de l'Ajuntament i l'Abacus. S'han posat a la venda 300 exemplars.
Contingut del calendari
- Portada: Drac de Terrassa
- Gener: Esbart Egarenc
- Febrer: Carnestoltes
- Març: La Mulassa
- Abril: Bastoners de Terrassa
- Maig: Geganters de Terrassa
- Juny: Colla dels Federins (Trabucaires de Terrassa)
- Juliol: Drac de Terrassa
- Agost: Diables de la Maurina
- Setembre: Agrupació Folklòrica Amunt i Crits
- Octubre: Ball del Serrallonga
- Novembre: Castellers de Terrassa i Minyons de Terrassa
- Desembre: Bitxo del Torrent Mitger
- Contraportada: Baixada de Falles del Pirineu, en homenatge a Mario Pena
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