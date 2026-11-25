El grup municipal del PSC presentarà al ple de novembre, aquest divendres, una proposta de resolució per impulsar un Pla de Foment del Ciclisme a Terrassa. La iniciativa aprofita que Terrassa serà punt de partida de la segona etapa de la 106 edició de la Volta Ciclista a Catalunya el 23 de març de 2027, en plena Setmana Santa. La ciutat no acollia una sortida de la cursa des del 1967, mentre que l'última arribada d'una etapa es remunta al 1975.
L’objectiu és que “l’esdeveniment deixi un llegat esportiu i social durador”, amb més suport a les entitats, millores en els circuits municipals i una major promoció de la bicicleta com a eina d’”esport, salut, lleure, educació i promoció econòmica”.
La proposta planteja elaborar el pla amb la participació dels clubs, les escoles de ciclisme, el Consell Esportiu del Vallès Occidental-Terrassa i altres agents del sector. Entre les línies de treball hi ha el foment del “ciclisme de base, l’accés a la pràctica esportiva per a totes les edats, la millora dels equipaments, el cicloturisme i la recuperació de la memòria ciclista local”.
Tot plegat, la iniciativa vol que l'esforç econòmic que la ciutat farà per acollir la Volta a Catalunya el 2027 pugui consolidar-se en els anys següents per finançar el desplegament del pla i la millora dels equipaments ciclistes municipals. En aquest sentit, el regidor socialista Adrián Sánchez ha manifestat que "volem que la Volta deixi alguna cosa més que un impacte puntual. Volem convertir-la en una oportunitat per reforçar la cultura ciclista de la ciutat, donar més suport a les entitats, millorar els circuits ciclistes municipals i fer que més persones puguin gaudir de la bicicleta al llarg de la vida". I ha afegit: "Els plans només tenen sentit si van acompanyats de recursos. El compromís amb el ciclisme no es demostrarà amb declaracions, sinó amb actuacions i pressupost."
El PSC també ha volgut reconèixer explícitament la feina de les persones i entitats que han construït la tradició ciclista terrassenca. "Si avui Terrassa té una cultura ciclista viva és gràcies a moltes persones que han dedicat hores i hores del seu temps, sovint amb poca ajuda, simplement per passió i compromís. Aquesta proposta és també un reconeixement a aquesta feina silenciosa i imprescindible."