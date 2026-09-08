MútuaTerrassa estudiarà el sistema de neteja del cervell per frenar l'esclerosi múltiple amb un ajut de l'AELEM

L'Associació d'Esclerosi Múltiple (AELEM) ha atorgat 10.000 euros al projecte de recerca GLYCIN-MS de MútuaTerrassa. La presentació de l'ajut s'ha fet aquest dimarts, a les 10 hores a l'edifici Estació. Aquest finançament, fruit del Concurs de Donació a la Investigació de l'AELEM a l'Estat espanyol, permetrà estudiar el paper del sistema glimfàtic -la xarxa de neteja de residus del cervell- en la inflamació, la neurodegeneració i la progressió d'aquesta malaltia per buscar noves maneres d'aturar-la. L'objectiu és aconseguir una medicina personalitzada per oferir tractaments específics a qui tingui un pronòstic pitjor.
La investigadora de la Fundació de Recerca de MútuaTerrassa, Natàlia Cullell, lidera el projecte juntament amb el doctor Jerzy Krupinski, cap del servei de Neurologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT). Cullell ha detallat que avaluaran el sistema glimfàtic mitjançant l'estudi del son, ressonàncies magnètiques i la proteòmica (l'estructura i les funcions de les proteïnes) per veure com s'associa a la malaltia. "Si veiem realment una associació, podríem arribar a modificar-lo i millorar la progressió d'aquests pacients", ha afirmat la investigadora.
A l’acte d’entrega del premi també hi ha pres part la doctora Yolanda Cuesta, directora gerent de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT) i la doctora Helena Monzón, directora Assistencial de l’Àrea Mèdica de la FAMT. A més, hi ha assistit la regidora de Salut de l'Ajuntament de Terrassa, Laura Rivas.
La importància del descans
El cap de Servei de Neurologia de la Fundació Assistencial MútuaTerrassa, Jerzy Krupinski, ha subratllat la rellevància de buscar intervencions no farmacològiques. "Passem més del 25% de la vida dormint i és una part important", ha recordat el metge. En aquest sentit, ha assegurat que "modificant o controlant el tema del son, es pot també controlar malalties neurodegeneratives". Tot i que actualment hi ha fàrmacs per frenar l'activitat de l'esclerosi múltiple, Krupinski ha reconegut que encara no saben com curar-la ni com aturar-ne la progressió en certs casos, fet que fa indispensable aquesta recerca.
El doctor ha agraït la injecció econòmica de l'AELEM per poder començar el projecte. Tot i això, ha advertit que les tècniques de neuroimatge avançada i els registres de son prolongats de diversos dies tenen un cost de centenars de milers d'euros, per la qual cosa necessitaran més beques. Finalment, Eva Cirera, en representació de l'AELEM, ha celebrat poder destinar els fons a Terrassa per obrir noves vies que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
Pel que fa a la metodologia es durà a terme un estudi prospectiu en una seixantena de pacients amb diferents formes clíniques d’Esclerosi Múltiple atesos a la Unitat d’Esclerosi Múltiple de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Cada participant serà avaluat al començament de l’estudi i després d’un any de seguiment. En ambdues visites es recollirà informació clínica, radiològica i biològica, fet que permetrà analitzar tant la situació basal com els canvis associats a l’evolució de la malaltia i al tractament rebut.
A més, aquest disseny longitudinal permetrà estudiar no només associacions entre biomarcadors i la malaltia, sinó també identificar factors capaços de predir la progressió clínica.