Creu Roja ja ha recollit joguines per a 1.000 infants

Com cada any per aquestes dates, la delegació local de Creu Roja treballa de manera incansable per recollir totes les joguines possibles i poder arribar al màxim de nens i nenes possible. Per Nadal, els responsables de Creu Roja ja havien aconseguit superar els 700 lots de joguines, una xifra que els permetrà arribar a un miler d’infants.
Aquests dies continuen rebent peticions d’emergència i confien poder arribar a tot arreu. La campanya requereix joguines que no siguin sexistes ni bèl·liques i que estiguin en bon estat. La sensibilització per part de les entitats i de la ciutadania en general és cada vegada més elevada.
Tot el procés de rebuda, classificació i enviament se centralitza des de la Casa Mariano Ros. La campanya “Cap infant sense joguina” és una iniciativa que presenta enguany un balanç “molt positiu”, segons explica la directora de l’entitat, Paula Fortuny. “Cada any anem una mica justos de joguines, però enguany n’estem recollint més. El fet de ser aquí per segon any consecutiu ha facilitat que la ciutadania sàpiga on portar-les”, apunta.
A més, “la demanda [les inscripcions de famílies beneficiàries] ha baixat una mica respecte a l’any passat, i això també és una bona notícia”, comenta Fortuny. La campanya té una especial cura a recollir només joguines noves, que no hagin estat utilitzades. Tot i els recordatoris, encara arriben alguns jocs de segona mà, i des de Creu Roja insisteixen que han de ser nous per poder-los incloure en els lots. Aquest any, l’entitat també fa una crida específica: falten joguines més concretes. “La gent porta molt material genèric, potser per no caure en estereotips, però ens falten jocs de construcció, animals o cuinetes”, assenyala Fortuny.