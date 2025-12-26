Terrassa rep el Xiu-Xiu amb un capgròs i un espai al pessebre

Ni la pluja persistent ni el fred intens han estat capaços d’espatllar una de les cites més estimades del Nadal terrassenc. La ciutat ha viscut amb entusiasme la 75a arribada del patge Xiu-Xiu, una edició molt especial que ha combinat tradició, emoció i un homenatge carregat de simbolisme. Centenars de nens i nenes, acompanyats de les seves famílies, han omplert els carrers per rebre l’emissari dels Reis d’Orient, lliurar-li les seves cartes i, en més d’un cas, dir adeu definitivament al xumet. Terrassa ha tornat a demostrar que, passi el que passi, la màgia de Nadal sempre troba el seu espai.
La pluja canvia la rua, no la il·lusió
La tarda ha iniciat puntualment a les sis, quan el tren arribava a l’estació del Nord. Per 75a vegada, en Hassim Jezzabel ha baixat del comboi i trepitjat l’andana, repetint una imatge que forma part de la memòria col·lectiva de la ciutat. Allà l’esperaven autoritats municipals, amb l’alcalde al capdavant, i representants del Centre Cultural El Social, entitat encarregada d’acollir el patge durant la seva estada a Terrassa. Tot just posar els peus a terra, el Xiu-Xiu ja ha rebut les primeres cartes i les primeres mirades plenes de nervis i il·lusió. Amb la seva habitual proximitat, s'ha ajupit per xiuxiuejar paraules als infants, que marxaven amb un somriure còmplice.
En pujar les escales i sortir a la plaça de l’Estació, l’escena ha esdevingut impressionant. Un autèntic mar de paraigües cobria l’espai, mentre aplaudiments i crits d’alegria confirmaven que la pluja no havia refredat gens l’esperit nadalenc. Les inclemències meteorològiques havien obligat l’organització a modificar, poques hores abans, el dispositiu previst. El canvi més destacat ha estat el vehicle: per primera vegada, el patge Xiu-Xiu i la seva cort pujaven al Trenet de Nadal, amb sostre, que s'ha convertit en el millor aliat per protegir-se de l’aigua.
Des de la plaça de l’Estació s'ha iniciat així un recorregut improvisat però molt celebrat. El Trenet ha baixat pel carrer del Nord fins al de la Societat, ha girat pel carrer de Garcia Humet i enfilat el passeig del Comte d’Ègara. Des d’allà, ha continuat per la Font Vella fins a la plaça Vella, ha travessat el carrer Major i el de la Unió i culminant el trajecte al Raval de Montserrat. Durant tot el camí, la pluja no ha donat treva, però tampoc ho han fet les famílies, que seguien el Trenet perquè petits i grans poguessin saludar el patge i lliurar-li les cartes que després arribaran als Reis d’Orient.
El discurs
Il·lusió, emoció, crits i alguna llàgrima van marcar l’arribada al Raval, on ha tingut lloc un dels moments més esperats de la tarda. Sota els paraigües, una llarga cua d’infants esperava pacientment poder seure amb el Xiu-Xiu, intercanviar cartes per caramels i viure un instant que molts recordaran tota la vida. Abans, però, el patge ha adreçat unes paraules als terrassencs. “Gràcies per rebre’m així, tot i la pluja i el fred. Terrassa sempre em fa sentir com a casa”, ha dit, visiblement emocionat.
El discurs ha tingut un moment especialment emotiu quan va referir-se a l’homenatge rebut pel seu 75è aniversari: un capgròs i una figura que passarà a formar part del pessebre municipal. “Estic francament agraït i sorprès, molt sorprès per com ha quedat", ha assegurat. Tampoc es va oblidar de l’Àliga ni dels Gegants de Terrassa, absents per culpa del mal temps. “De segur que abans del 5 de gener trobarem un altre moment per fer la sorpresa”, ha dit, amb un somriure, abans d’afegir: “I, per cert, colla dels gegants, això va de setanta-cinc anys… Felicitats també pels vostres 75”.
El parlament s'ha tancat amb una declaració d’intencions que resumeix l’essència del patge Xiu-Xiu: “Tinc moltes ganes de començar a fer allò que més m’agrada: escoltar-vos, parlar amb vosaltres, llegir les vostres cartes i saber com us ha anat l’any”. Amb les llibretes a punt i la blava com a protagonista, Terrassa dona oficialment el tret de sortida a l’espera més màgica de l’any.