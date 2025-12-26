Terrassa

Resum de l'any 2025 a Terrassa: el novembre va arribar l'etern debat sobre el canvi d'hora

  • mercadal
  • xavi marcet
  • portada novembre

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 20:27

El darrer cap de setmana d’octubre vam canviar l’hora. Des de llavors, es fa fosc abans. El debat sobre la conveniència o no de canviar d’hora segueix viu.

 

  •  

Xavier Marcet, expert en innovació, lideratge i estratègia empresarial

 

  •  

“Catalunya no necessita copiar Silicon Valley, sinó fer les coses amb sentit comú”

Per què en parlem? Vam descobrir la terrassenca Helena Martín i el seu “Café Cortado” al cor de París que va captivar la Rosalía. 

L’últim pastor de Sant Llorenç

David Sánchez Lobera, que pasturava 300 ovelles, va abandonar el projecte Happyxais.

 

  •  

Un nou model del Mercadal Martí l’Humà. Després de 15 anys, va arribar la renovació de llicències, i això va comportar la reducció d’un terç de les parades. En total, 250 metres més curt, i 219 parades que van permetre una reordenació justificada per l’ordre, la seguretat i la neteja. L’ajuntament ja treballa per la incorporació d’un punt sanitari al Mercadal, i per l’asfaltatge de les pastilles de terreny que encara són de terra.

 

 

El MNACTEC tanca vuit mesos

El museu començava un procés de rehabilitació energètica i millora del confort climàtic, que durarà fins al juny.

Reconeixements i responsabilitats

La 30a Nit de l’Empresa de la Cecot va servir com a reclam de la col·laboració entre el sector públic i la iniciativa privada. 

Notícies recomenades