Resum de l'any 2025 a Terrassa

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 20:57

Acomiadem el 2025 brindant per totes les grans fites que hem pogut recollir al Diari i per tot el que ens espera el 2026. Encara no sabem què suposarà el nou any, però estem segurs que hi haurà molt a explicar. El 2026 ha de ser l’any de complir amb les millores que s’han promès, i també l’any de les entitats i dels èxits esportius que esperem que arribin. Desitgem que l’any nou ens porti empenta i sort compartides. De moment, però, fem un repàs a tot el que ha donat de si aquest 2025. Que no ha estat poc. En aquestes notícies podràs trobar quines han estat les informacions més importants de l’any mes a mes:

GENER

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al gener, l’última demolició de l’esponjament a Ca n'Anglada

FEBRER

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al febrer, neix una companyia de dansa terrassenca

MARÇ

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al març, menys arbres a la ciutat pel canvi climàtic i la sequera

ABRIL

Resum de l'any 2025 a Terrassa: a l'abril, el Club Egara es proclama campió de la Copa de la Reina

MAIG

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al maig la ciutat només pensa en la Fira Modernista

JUNY

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al juny el Diari de Terrassa premiava el terrassenquisme

JULIOL

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al juliol, una Festa Major musical i multitudinària

SETEMBRE

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al setembre, la lluna va jugar a fet i amagar

OCTUBRE

Resum de l'any 2025 a Terrassa: a l'octubre, rapada solidària

NOVEMBRE

Resum de l'any 2025 a Terrassa: el novembre va arribar l'etern debat sobre el canvi d'hora

DESEMBRE

Resum de l'any 2025 a Terrassa: al desembre, els músics més escoltats

 

 

 

