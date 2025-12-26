Resum de l'any 2025 a Terrassa

Acomiadem el 2025 brindant per totes les grans fites que hem pogut recollir al Diari i per tot el que ens espera el 2026. Encara no sabem què suposarà el nou any, però estem segurs que hi haurà molt a explicar. El 2026 ha de ser l’any de complir amb les millores que s’han promès, i també l’any de les entitats i dels èxits esportius que esperem que arribin. Desitgem que l’any nou ens porti empenta i sort compartides. De moment, però, fem un repàs a tot el que ha donat de si aquest 2025. Que no ha estat poc. En aquestes notícies podràs trobar quines han estat les informacions més importants de l’any mes a mes:\r\n\r\nGENER\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al gener, l’última demolició de l’esponjament a Ca n'Anglada\r\n\r\nFEBRER\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al febrer, neix una companyia de dansa terrassenca\r\n\r\nMARÇ\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al març, menys arbres a la ciutat pel canvi climàtic i la sequera \r\n\r\nABRIL\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: a l'abril, el Club Egara es proclama campió de la Copa de la Reina\r\n\r\nMAIG\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al maig la ciutat només pensa en la Fira Modernista\r\n\r\nJUNY\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al juny el Diari de Terrassa premiava el terrassenquisme\r\n\r\nJULIOL\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al juliol, una Festa Major musical i multitudinària\r\n\r\nSETEMBRE\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al setembre, la lluna va jugar a fet i amagar\r\n\r\nOCTUBRE\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: a l'octubre, rapada solidària\r\n\r\nNOVEMBRE\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: el novembre va arribar l'etern debat sobre el canvi d'hora\r\n\r\nDESEMBRE\r\n\r\nResum de l'any 2025 a Terrassa: al desembre, els músics més escoltats\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n