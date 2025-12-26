Resum de l'any 2025 a Terrassa: al desembre, els músics més escoltats

Miqui Núñez, Guillo Rist, Doctor Prats, Lildami, Ainoa Blanco i Sara Roy figuren entre els artistes terrassencs més escoltats de l’any, segons el “wrapped” local d’Spotify. Un any més, milions d’usuaris han descobert el seu resum musical: artistes, cançons i minuts d’escolta. El Diari s’ha afegit a la festa i ha fet el seu propi repàs, centrant-se en els talents de casa.
L’alça del sector immobiliari
Hi va haver més de 3.000 compravendes d’habitatge el 2024, segons dades de l’últim Observatori comarcal.
Paco Cano, a la memòria
Terrassa ha recordat els 25 anys d’un dia tràgic: l’assassinat de Paco Cano, regidor del PP a Viladecavalls, a mans d’ETA.
29.988
euros bruts és el salari mitjà a la ciutat, per sota de la mitjana catalana.
La ZBE ja és una realitat. El control de la ZBE s’ha activat l’1 de desembre. El sistema de detecció de matrícules ja està en funcionament i, durant aquestes primeres setmanes, s’envien cartes d’avís als vehicles sense autorització: les primeres multes arribaran al febrer. Es permeten 24 dies laborables l’any de circulació per a vehicles sense etiqueta, i s’han previst excepcions per a residents, mobilitat reduïda, rendes baixes, entre altres.
Salvador Illa, president de la Generalitat
“El nostre horitzó és que l’any 2028 les màquines estiguin construint la ronda Nord”
Guillo Rist cau abans de la final
El concursant terrassenc ha estat l’últim expulsat de l’edició, quedant-se així a les portes de la final del concurs.
Per què en parlem? Terrassa guanya 4.000 habitants i es consolida com a tercera ciutat de Catalunya, només per sota de Barcelona i l’Hospitalet.
Controls per a la pesta porcina
La crisi de la pesta porcina va obligar a extremar controls per evitar l’accés a la zona restringida i evitar que arribés al parc natural.