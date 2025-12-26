Resum de l'any 2025 a Terrassa: al setembre, la lluna va jugar a fet i amagar

Sempre criden l’atenció els eclipsis, i en una jornada com la del 7 de setembre, Terrassa en va ser testimoni, com si d’un ritual de tancament de l’estiu es tractés. Semblava que els núvols podien fer la guitza, però finalment les desenes d’egarencs que es van aplegar al monument de la Dona, convocats per l’Agrupació Astronòmica, van gaudir d’un gran eclipsi.
Rapada solidària en primera persona
Un any més, Policias x Valientes va mobilitzar el dilluns 29 de setembre un gran volum de gent que va col·laborar en la iniciativa de tallar-se els cabells a la Rapada Solidària “Posa’t al seu cap”, que es va celebrar al Raval de Montserrat. Un periodista del Diari de Terrassa es va rapar per viure en primera persona aquesta experiència i contribuir a la lluita contra el càncer infantil.
78,8
litres per metre quadrat van caure el 22 de setembre, el dia més plujós de tot el 2025
Berta Abellan, campiona del món
La pilot terrassenca va guanyar a Anglaterra el seu primer títol mundial després de sis subcampionats en els darrers set anys.
Guillo Rist entra a l’Acadèmia d’OT
El terrassenc, de 23 anys, va fer vibrar la ciutat amb les seves actuacions plenes de “show”, arribant fins a les portes de la final.
”La barreja entre actors i els Minyons de Terrassa dona molta veritat a Pubertat”
Leticia Dolera, directora de “Pubertat”
Rescat d’un voltor negre
L’animal va ser localitzat a la zona de Can Bosch de Basea. Agents rurals el van traslladar al Centre de Fauna de Torreferrussa.
Pané anuncia millores al CST
Entre les actuacions hi ha la reordenació del servei d’urgències i la instal·lació -que aviat acaba- de plaques solars a l’aparcament.
Per què en parlem?
Tom Holland, el carismàtic actor que dona vida a Spider-Man, va passar per Terrassa -pel Parc Audiovisual- per a rodar un nou curt de LEGO.
Ja no lidera el reciclatge
El municipi va sortir del top-10 català en recollida selectiva, després d’un any del canvi de sistema i el malestar veïnal.