Resum de l'any 2025 a Terrassa: al juny el Diari de Terrassa premiava el terrassenquisme

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 19:55
Actualitzat el 26 de desembre de 2025 a les 20:23

Els premis Gent de Terrassa que atorga aquest diari, van ser una celebració d’aquelles que són referent i model, i ambaixadores de Terrassa, va constituir una reivindicació del paper fonamental de la premsa de proximitat.

 

La joia de la ciutat inicia la seva rehabilitació

El 4 de juny començaven les obres de rehabilitació de la Masia Freixa. I les primeres passades començaven a ser visibles sobre el terreny: paletes entrant i sortint, aixecant les primeres rajoles dels terres interiors, retirant terres i runes. El tret de sortida a la transformació de l’espai, que s’està museïtzant i preparant per obrir nous racons al públic, consolidant-se com a centre d’interpretació del Modernisme.

El Casino té nous inquilins

L’emblemàtic edifici tornarà a obrir convertit en un centre de benestar integral.

 

Paula Leitón deixa el Sabadell

La waterpolista anunciava que deixava el CN Sabadell per posar rumb a l’Atlètic Barceloneta.

 

Nou president  de Leitat

L’assemblea general del centre tecnològic Leitat escollia l’expert directiu Ramon Pastor, com a nou president de l’entitat.

 

Netflix anunciava la inversió de 1.000 milions d’euros a Espanya, i el Parc Audiovisual se’n beneficiarà.

 

 

 

 

