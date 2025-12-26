Resum de l'any 2025 a Terrassa: al juny el Diari de Terrassa premiava el terrassenquisme

Els premis Gent de Terrassa que atorga aquest diari, van ser una celebració d’aquelles que són referent i model, i ambaixadores de Terrassa, va constituir una reivindicació del paper fonamental de la premsa de proximitat.
La joia de la ciutat inicia la seva rehabilitació
El 4 de juny començaven les obres de rehabilitació de la Masia Freixa. I les primeres passades començaven a ser visibles sobre el terreny: paletes entrant i sortint, aixecant les primeres rajoles dels terres interiors, retirant terres i runes. El tret de sortida a la transformació de l’espai, que s’està museïtzant i preparant per obrir nous racons al públic, consolidant-se com a centre d’interpretació del Modernisme.
El Casino té nous inquilins
L’emblemàtic edifici tornarà a obrir convertit en un centre de benestar integral.
Paula Leitón deixa el Sabadell
La waterpolista anunciava que deixava el CN Sabadell per posar rumb a l’Atlètic Barceloneta.
Nou president de Leitat
L’assemblea general del centre tecnològic Leitat escollia l’expert directiu Ramon Pastor, com a nou president de l’entitat.
9,1 milions
recaptats per la Policia Municipal en multes l’any 2024.
Per què en parlem?
Netflix anunciava la inversió de 1.000 milions d’euros a Espanya, i el Parc Audiovisual se’n beneficiarà.
“A Terrassa sempre hi ha hagut afany per prosperar i fer coses, ha sigut una ciutat molt activa”
Jaume Capdevila, fundador i president del grup IMAN, premiat als Cambra 2025