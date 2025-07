Curiosa imatge la que s'ha produït aquest diumenge al matí al parc de Vallparadís. Un veí de Terrassa ha localitzat, cap a les 8.45 hores, un porc senglar sota el pont de Sant Pere. L’animal –semblava una cria– ha estat descobert gràcies al gos del veí, que l’ha detectat entre la vegetació. El porc senglar semblava espantat, estava estirat a terra i no es movia, explica el ciutadà que l'ha trobat.

Tot i que no és habitual veure cries tan joves en zones urbanes, sobretot no soles, la presència de porcs senglars a Terrassa no és nova. En els darrers anys, s’han registrat diversos avisos a barris com Can Parellada, Les Fonts, i també a les proximitats del mateix parc de Vallparadís. Aquests animals solen baixar a la ciutat atrets per la presència de menjar o per falta de recursos als espais naturals.

Hores més tard, ja al migdia, s'ha vist també un exemplar de porc senglar, que podria ser el mateix, passejant per la plaça del Rector Homs.