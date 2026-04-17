Rosa Boladeras actua amb les seves dues filles a "Com si fos ahir": "És una màfia"

Un dels grans reclams d’aquesta temporada de la sèrie de 3Cat Com si fos ahir és el personatge de l’Empar, ja consolidat com una de les figures més seguides de les sobretaules de 3Cat. Però darrere d’aquesta història d’èxit també hi ha una connexió amb Terrassa que no passa desapercebuda.
L’Empar, interpretada per Rosa Boladeras, manté a la ficció una relació intensa amb l’Eugeni, a qui dona vida Oriol Vila. El que per a molts espectadors és només una trama més, amaga una realitat ben singular: tots dos actors van ser parella fora de càmeres i comparteixen fills en comú, en una història personal molt lligada també a Terrassa i al teixit cultural català.
Boladeras defineix així el futur del seu personatge: “L’Empar és molt llesta i se’n sortirà amb la seva. És la primera que li ha sabut parar els peus… i no només no li trencarà el cor a l’Eugeni, sinó que aconseguirà totes les fites que es proposi”. "És una màfia", coincideixen les tres entre rialles.
Més enllà del guió, la seva vida és gairebé una extensió del món escènic. I aquí és on Terrassa hi té molt a dir. La ciutat, amb una forta tradició teatral i audiovisual, forma part d’aquest ecosistema on han crescut i treballat molts dels protagonistes de la sèrie. En el cas de Boladeras, la connexió és encara més íntima: dues de les seves filles, la Sara Diego i la Carlota Keiko, també participen a la ficció.
La Sara, filla de Gabino Diego, i la Carlota —fruit de la relació amb Oriol Vila— han seguit el camí interpretatiu de la mare, consolidant una nissaga d’actors que reflecteix l’esperit d’una ciutat com Terrassa, marcada per la cultura i els escenaris.
De fet, aquesta barreja entre vida i ficció es va fer evident recentment amb la seva aparició conjunta a Catalunya Ràdio, on mare i filles van compartir micròfons i experiències. Una imatge que resumeix perfectament el fenomen: una família, una sèrie i una ciutat al darrere que continua alimentant el talent del país.