Una primavera efervescent per viure el carrer

L’arribada del bon temps no només transforma el paisatge de Terrassa, sinó que actua com a detonant d’una eclosió de fires i cultura als barris. Aquesta primavera del 2026 consolida una tendència a l’alça: la ciutat bull d’activitat i el consistori reconeix que el mèrit no és només institucional sinó de l’empenta del teixit social, veïnal i comercial dels districtes. El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ho té clar i posa l’accent en el paper decisiu de la ciutadania per vertebrar aquest calendari: “El que ens agrada sempre és que darrere hi ha entitats, associacions de veïns, que són una mica les promotores de tot plegat”.
Aquesta realitat es fa palesa als carrers. Mentre l’Ajuntament capitaneja les grans cites estructurals com
Sant Jordi, la Fira Modernista o la Nit dels Museus el pròxim 18 de maig, la resta del mapa festiu l’esbossa la gent amb iniciatives que arrelen i donen identitat als barris. Un clar exemple és la Fira Pirata del Roc Blanc, que acaba de celebrar la segona edició amb un èxit rotund d’assistència. Júlia Peidro, tresorera de l’associació de comerciants, en fa un balanç excel·lent i agraeix la gran participació afavorida pel bon temps: “L’escenari es va omplir molt amb col·laboracions com els balls en línia del Casal Cívic de Can Palet o les exhibicions esportives del barri; estem molt contents”. L’embranzida d’aquesta edició els empeny a continuar creixent: “L’any vinent volem buscar encara més parades perquè es vegi tot ple, però la veritat és que ha anat molt bé”. La mateixa sinergia es repeteix aquest cap de setmana a Ca n’Anglada amb la Fira de l’Oliva. Loida Panadés, presidenta de l’associació de veïns, vol “garantir que la fira continuï sent un punt de trobada i convivència” i fa una crida a teixir complicitats de cara a pròximes edicions: “A mesura que la nova associació de comerciants es consolidi, ens agradaria que pogués assumir un paper més actiu en l’organització”. Un mapa en expansió cap a l’estiu
L’onada d’activitat no s’aturarà fins a enllaçar amb la Festa Major al juliol. El model d’èxit de descentralitzar la cultura continuarà sumant capítols en les pròximes setmanes. Al tombant entre abril i maig, Sant Pere Nord s’endinsarà en el misteri amb la
Fira Walpurgis, impulsada per la seva colla de diables. L’organització assegura que “hem aconseguit crear un espai on la temàtica de les bruixes i l’esoterisme es fon amb la cultura popular”. Amb aquesta premissa, la rambla de Francesc Macià es converteix en l’única fira de bruixes del Vallès Occidental i ofereix una experiència immersiva plena de passat, llegenda i tallers de divulgació. Tot just encetat el mes, l’Agrupació Folklòrica Amunt i Crits també celebra la tradicional Festa de la Santa Creu.
La primavera enfilarà la seva recta final sumant encara més propostes sorgides de l’aliança entre veïns i comerciants. El carrer de Volta celebrarà la seva esperada festa Volta per Volta a Ca n’Aurell amb desfilada de moda i parades per donar la benvinguda al bon temps, i Can Boada es transformarà amb la Fira Medieval. En referència a aquesta última, Marta Bueno, presidenta de l’associació de comerciants, apunta que “serà una tercera edició molt xula”, destacant que cada any “reunim més gent”.
La suma d’esforços consolida una primavera efervescent que també acull algunes de les
festes majors de barri de la ciutat. Sant Pere obrirà el foc al maig (del 22 al 24), seguit d’un darrer cap de setmana d’intensa activitat al Segle XX, el Pla del Bonaire i Ca n’Aurell. Al juny seguiran moltes més, l’avantsala perfecta cap a la Festa Major. Moment dolç de la cultura popular
Aquest dinamisme als carrers va estretament lligat al moment dolç de les colles tradicionals, que s’han convertit en un dels batecs del cor que mou la primavera terrassenca.
Jordi Serra, president de la Coordinadora de la Cultura Popular, valora aquesta embranzida. “Ho valorem molt positivament”, assegura Serra, que exemplifica aquest creixement amb l’èxit massiu de la cinquena edició de la recuperació de les Caramelles, el passat Dilluns de Pasqua: “Van començar quatre gats i mira ara, són un fotimer de gent”. La resposta incondicional de la ciutat en actes com la Culturassa o el ball de gitanes és el fruit d’una feina constant de l’entitat, que, com recorda Serra, no para de “fer coses noves i d’ajudar a tothom que tingui idees”. Amb la mirada posada en les actuacions imminents de Sant Jordi, la coordinadora només té un gran desig per coronar l’any: “Ja esperarem que ens acabin el Condicionament per fer la festa completa”.
Dona un cop d'ull al calendari
Fira de l’Oliva, 18 d’abril: Olives, olis i tota l’essència mediterrània, a Ca n’Anglada
La Fira de l’Oliva arriba a l’onzena edició i torna a omplir de vida la plaça de Ca n’Anglada i els carrers propers aquest dissabte 18 d’abril. L’esdeveniment, impulsat per l’entitat veïnal, ofereix un gran mercat d’artesania, alimentació i parades exclusives d’oli i derivats. La jornada festiva es completa amb espectacles musicals, tallers familiars, tasts guiats, visites pel patrimoni del districte i l’esperada Ruta de la Tapa local. Loida Panadés en reivindica l’esperit de barri.
Fira de l`Oliva de Ca n`Anglada
Sant Jordi, 23 d'abril: Exhibicions de cultura popular i diada castellera
La Diada de Sant Jordi a la ciutat té un espai central per a la cultura popular. Més enllà de les tradicionals parades de llibres i roses, el centre de la ciutat s’omplirà de tradició amb ballades de sardanes, el Drac de Terrassa, gegants, bastoners i l’esperada exhibició Castellera a partir de les 19.15 hores a la Plaça Vella. “Tot amb el que comporta Sant Jordi, que és totalment una activitat de consciència i de país”, subratlla el tinent d’alcalde Joan Salvador.
El Drac de Terrassa per Sant Jordi
Desfilada a Can Palet, 25 d’abril: El comerç torna a fer passarel·la
El pròxim 25 d’abril, el teixit comercial de Can Palet agafa protagonisme amb la tercera desfilada, on participaran tres botigues del barri. La secretària de l’entitat, Olivia Ferre, celebra que la iniciativa “cada vegada va millor”. Aquest impuls viurà un segon capítol el 29 de maig amb una nova jornada de botigues al carrer a la plaça de l’alcalde Morera. La cita busca consolidar l’èxit de l’any passat i tornar a aplegar una quinzena d’establiments per reivindicar la força del comerç de proximitat.
Desfilada de moda a Can Palet
Walpurgis, del 30 d’abril al 3 de maig: La Fira de Bruixes es consolida a Sant Pere Nord
El barri de Sant Pere Nord s’endinsarà de nou en el misteri amb la 15a edició de la Fira de Bruixes Walpurgis. L’esdeveniment, impulsat per la Colla de Diables de Sant Pere Nord, transformarà l’entorn de la rambla de Francesc Macià i la plaça del Primer de Maig. Durant quatre dies, els visitants podran gaudir d’un ampli ventall d’activitats que inclouen correfocs, un passatge del terror, tallers temàtics i música en directe. L’èxit d’altres edicions demostra que aquesta cita ja “és molt arrelada”, tal com diu Salvador.
Walpurgis a Sant Pere Nord
Volta per Volta, 16 de maig: Ca n’Aurell repeteix una fórmula d’èxit
Ca n’Aurell també se suma a la vitalitat primaveral amb una nova edició del Volta per Volta. Tot i que els detalls concrets i les botigues que participaran en la desfilada s’anunciaran pròximament en una roda de premsa oficial, l’organització avança que repetiran l’estructura de la passada edició. Esther Nosas, representant veïnal i del teixit comercial, explica que aposten per mantenir aquest mateix format perquè la resposta popular és excel·lent: “Acull moltíssima gent i estem força contents”.
El Volta per Volta de Ca n`Aurell
Fira Medieval, 29, 30 i 31 de maig: Un salt en el temps als carrers de Can Boada-Ponent
La Fira Medieval ja és un dels esdeveniments més esperats de Terrassa. Durant un cap de setmana, l’Associació Comerç Can Boada-Ponent dinamitzarà les places de Lluís Companys i d’Agustí Bartra amb una proposta que omple un buit a la ciutat i que no ha parat de guanyar públic des de que va néixer. Segons Marta Bueno, membre de l’entitat, parla de l’èxit de les anteriors edicions i espera que en aquesta nova edició la fita “es repeteixi”. Sens dubte, un dels plats forts de la primavera egarenca.
Fira Medieval de Can Boada
