De la IA a la memòria històrica: la 15a edició de la Mostra del Coneixement porta 70 activitats a les aules

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat la 15a edició de la Mostra del Coneixement per al curs 2026-2027, un projecte adreçat als centres de secundària de la ciutat que oferirà un total de 70 activitats. La iniciativa està impulsada pels serveis d'Universitats i Transferència de Coneixement i d'Educació.
La programació s'estructura en 9 àmbits diferents que van des de la ciència i el foment de les professions STEAM, el medi ambient i la sostenibilitat, fins a la història i la memòria, el món laboral o la salut física i emocional. També inclou visites a empreses, rutes guiades, coneixement del campus Terrassa Universitària i gestió social i personal. Aquestes propostes es divideixen en diferents modalitats, com ara jornades, tallers, conferències, visites guiades o sortides a la natura. Les activitats van dirigides als estudiants d'ESO, Batxillerat, cicles formatius i Programes de Formació i Inserció (PFI).
Novetats del curs
Com a gran novetat, aquest curs s'incorporen 16 sessions noves sobre temàtiques que no se solen tractar en el currículum habitual, com la intel·ligència artificial, el voluntariat o la salut mental. El regidor d'Universitats i Transferència de Coneixement, Joan Salvador, ha destacat que l'objectiu és adaptar-se a les necessitats de l'alumnat i ajudar el professorat. "En aquesta línia, el proper curs oferim un conjunt de recursos ja consolidats i afegim també novetats amb la voluntat que alumnat i professorat abordin temàtiques que afecten molt sovint el seu dia a dia", ha explicat Salvador. Per fer-ho possible, s'han programat sessions amb professionals del Consorci Sanitari de Terrassa per parlar de comunicació no violenta, xarxes socials o l'oci nocturn i les drogues.
Una altra de les propostes destacades d'enguany és la incorporació de la Ruta Stolpersteine. Es tracta d'un recorregut per les llambordes de memòria instal·lades a la ciutat, on es farà un petit homenatge a les persones nascudes o residents a Terrassa que van ser deportades als camps de concentració i extermini durant la Segona Guerra Mundial, entre els anys 1940 i 1941.
Alta participació
Els centres educatius poden sol·licitar les activitats a demanda segons els interessos de l'alumnat. La iniciativa compta amb una bona acollida a la ciutat. De fet, durant el curs 2025-2026 es van dur a terme 126 activitats amb la participació de 4.691 joves de 16 centres de secundària diferents. La valoració mitjana dels participants va ser d'un 9,27 sobre 10. La nova programació ja es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.