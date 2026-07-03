El Sopar Solidari de Cerclemón recapta 32.482 euros per a la Fundació Educativa Terrassa

El Sopar Solidari de Cerclemón, la comissió solidària de la patronal Cecot, ha aconseguit recaptar 32.482 euros que es destinaran íntegrament a impulsar els projectes socials i educatius de la Fundació Educativa Terrassa, una entitat de referència al territori que treballa per millorar les oportunitats de desenvolupament, formació i inclusió de persones, infants i joves en situació de vulnerabilitat.
La vetllada solidària, celebrada dijous al vespre a la Masia la Tartana de Matadepera, va reunir prop de 300 representants del món empresarial, professional i institucional amb un objectiu compartit: transformar el compromís social en oportunitats reals per a les persones. El sopar s'ha consolidat com una de les principals iniciatives solidàries impulsades per Cerclemón i "constitueix una expressió tangible de la voluntat del teixit empresarial de retornar a la societat part del valor que genera", destaca l'entitat.
Aquesta col·laboració reforça una relació iniciada l'any passat, quan la Fundació Educativa Terrassa ja va rebre una aportació extraordinària de 3.000 euros procedents de la recaptació solidària vinculada a la Nit de l'Empresa impulsada per Cerclemón i la Cecot.
La presidenta de Cerclemón, Marta Sánchez, ha destacat que "aquestes iniciatives posen de manifest que l'activitat empresarial també pot ser una eina de cohesió social. Les empreses no només contribueixen a generar activitat econòmica i ocupació, sinó que moltes assumeixen activament el compromís de participar en la construcció d'una societat amb més oportunitats i menys desigualtats".
Sánchez ha recordat que Cerclemón desenvolupa la seva activitat des de l'any 2005 promovent la responsabilitat ètica i social del teixit empresarial i impulsant accions solidàries vinculades a la salut, l'educació, la formació i la inserció sociolaboral.
Projectes de proximitat amb impacte transformador
La selecció de la Fundació Educativa Terrassa respon als criteris que habitualment orienten les actuacions de Cerclemón, expliquen. La comissió solidària prioritza projectes de proximitat, amb impacte directe sobre les persones, especialment aquells relacionats amb l'educació, la formació, l'orientació i la inserció laboral de joves i col·lectius en risc d'exclusió social. Aquests són els àmbits que la comissió considera més transformadors per afavorir la igualtat d'oportunitats i l'autonomia personal a llarg termini.
La Fundació Educativa Terrassa destinarà els recursos recaptats a reforçar els seus programes socioeducatius, així com les iniciatives dirigides a l'acompanyament i capacitació de persones i joves per afavorir-ne la inclusió social i laboral.
Per al secretari general de la Cecot, Oriol Alba, "la col·laboració entre empreses i entitats socials és una de les millors expressions de compromís amb el territori. Quan el món empresarial i el tercer sector treballen plegats, es multiplica la capacitat de generar oportunitats i d'arribar a les persones que més les necessiten".