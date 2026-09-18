De la màquina de vapor a la IA: el MNACTEC reobre renovat

Sota les voltes de maó del Vapor Aymerich, Amat i Jover, ara il·luminades amb LED, el MNACTEC ha reobert aquesta tarda després d’11 mesos davant més de 200 convidats. L’aturada ha servit per estrenar una nova climatització i aconseguir més estalvi energètic gràcies a l’aerotèrmia i l’ús de sistemes d’IA, a més de millorar l’experiència de la visita i preparar tres noves exposicions. La consellera de Cultura, Sònia Hernández; l’alcalde, Jordi Ballart, i el director, Albert Tulleuda, han presidit un acte que ha arrencat amb música de theremin i piano.
El director ha confessat que no ha estat fàcil “veure embolicades les peces” durant les obres, però era com un pas necessari per fer del museu “un continent sostenible per a un contingut indispensable”. Tulleuda ha remarcat que l’objectiu del MNACTEC i dels 28 espais que articula per Catalunya no és “conservar òxid”, sinó preservar la memòria als llocs on va succeir. Per això, ha celebrat recuperar “les veus, els ulls incuriosits, les visites, els esdeveniments, la satisfacció de la gent gran explicant la vida als nets”.
Hernández: “El patrimoni industrial és fonamental per explicar la nostra societat actual”
L’alcalde ha recordat que el museu atreu més de la meitat de les més de 200.000 visites turístiques anuals a Terrassa i ha aprofitat per reivindicar el MNACTEC i el Parc Audiovisual com a grans motors culturals de la ciutat. Ballart ha lloat l’excepcionalitat d’un “disseny no barcelonocèntric”, ja que és l’únic museu nacional de Catalunya sense seu a la capital, i l’ha definit com “un signe d’identitat, un signe de projecció i també de lideratge”. La modernització de l’espai, ha assegurat, permet refermar el compromís amb “la realitat passada, present i futura de la indústria i la tecnologia”, un llegat que ens explica quina és i ha estat “la clau del nostre progrés”.
La consellera, que coneix bé la institució per haver-hi treballat, ha reivindicat que el patrimoni industrial “és fonamental per explicar el desenvolupament econòmic, social i tecnològic de la nostra societat actual”. Hernández ha valorat que el museu faci aquesta tasca de preservació “orgullosament i volgudament des d’aquest territori, des de Terrassa i des del Vallès”, i ha celebrat que la renovació li permetrà adaptar-se a la crisi climàtica i reforçar la seguretat.
Autoritats i convidats a l`espai de "VIVA Montesa", que el 29 de setembre estrenarà una ampliació amb 80 motocicletes
Alberto Tallón
La intervenció ha costat gairebé 4,3 milions d’euros, finançats amb fons europeus Next Generation. Tulleuda ha subratllat que les millores de climatització i eficiència energètica responen a “la responsabilitat ecològica que un equipament nacional exigeix” i que permetran “un increment del confort dels visitants els mesos de climatologia més extrema”. A la teulada, les noves xemeneies de ventilació recuperen les obertures originals de l’edifici i formen part d’un sistema automatitzat gestionat amb IA. El museu ha fet també, ha dit, “un salt enorme en l’accessibilitat universal, especialment la visual”.
Una de les noves xemeneies de ventilació de la teulada, que recuperen les obertures originals de l`edifici
Alberto Tallón
Tres estrenes
Ara la visita comença per l’edifici històric del Vapor, obra de Lluís Muncunill. La primera de les flamants exposicions temporals, “Robots”, obre diumenge amb prop de 50 robots. “Ultrasons: de la natura a la medicina”, produïda pel Servei de Radiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, obrirà el 23 de setembre, i el 29 s’estrenarà l’ampliació de “VIVA Montesa”, amb 80 motocicletes per celebrar els 80 anys de la marca. Aquest cap de setmana el museu fa portes obertes amb activitats gratuïtes, que inclouen experiències de realitat virtual, el joc de pistes “Expedició Express”, l'espectacle “Missió Cosmos” de Dani Jiménez i visites guiades i teatralitzades.
L‘acte de reobertura dona el tret de sortida a la nova etapa amb més de 200 convidats
Per cloure l’acte, la consellera, l’alcalde i el director van engegar l’antiga màquina de vapor. Quan la xemeneia va tornar a treure fum, els Minyons i els Castellers van alçar pilars al pati històric del Vapor.