El PSC demana una avaluació externa del CAAD de Terrassa: “No és un problema puntual ni de recursos econòmics”

El PSC ha reclamat a l’Ajuntament de Terrassa la realització d’una auditoria externa i independent per avaluar el funcionament del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD). La iniciativa, que es debatrà en el Ple d’aquest mes de setembre, s’impulsa arran de les denúncies i la preocupació expressada per voluntaris i entitats animalistes.
El regidor i candidat socialista a l’alcaldia, Javi García, ha afirmat que la situació “no és un problema puntual ni de recursos econòmics”, sinó “de gestió, transparència i prioritats”. Des del PSC recorden que el pressupost del servei s’ha enfilat un 127% —amb un increment de 747.000 euros— i que el 2025 es va integrar el CAAD al Servei Municipal de Benestar Animal, una reestructuració que consideren que no ha resolt els problemes de fons.
Per la seva banda, la regidora Josefina Merino ha alertat de queixes sobre l’atenció veterinària, les instal·lacions, el personal, els procediments d’eutanàsia i el registre de defuncions. Merino ha explicat que l’agost van presentar “una bateria de prop de 20 preguntes concretes” sobre el centre i ha denunciat que, a dia d’avui, no han rebut “cap resposta per part del govern municipal”. La proposta de resolució planteja que la revisió independent analitzi tres àmbits: l’operatiu i veterinari, la gestió econòmica i la situació del personal i del voluntariat. Segons García, la ciutat necessita “un servei transparent, amb protocols rigorosos” que s’ajustin a la normativa i garanteixin una atenció adequada als animals sota custòdia municipal.